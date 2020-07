Markus Hirsch ist in Groß Gerungs aufgewachsen und lebt heute in Raabs. Er ist in Waidhofen als Psychiater tätig.

2019 veröffentlichte er den Roman „Der Ex-Mensch“ ebenfalls im Innsalz Verlag.

Hirsch verfasste zudem Gedichte, die Bände „die furche herz“ und „ein krümel leben“ sind bisher unveröffentlicht. Der Roman „wirtshauskind“ entstand während des Studiums, bis heute unter Verschluss.