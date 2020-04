Kiril Kirilov ist praktischer Arzt mit Ordination in Raabs, verrichtet regelmäßig Notarzt-Dienste und ist (wenn auch reduziert) als Oberarzt in der Anästhesiologie und Intensivmedizin am Landesklinikum Waidhofen tätig. Er beobachtet die Ausbreitung des Coronavirus seit dem Bekanntwerden sehr genau.

NÖN: Was halten Sie von den gelockerten Corona-Maßnahmen, die nach Ostern kommen werden?

Kiril Kirilov: Grundsätzlich ist der Weg der Bundesregierung sehr gut: Die Maßnahmen wirken, das sieht man. Man sollte sich an Ländern orientieren, die ganz wenige Fälle haben – wie Tschechien oder die Slowakei. Der Grund dafür ist, dass sie den Nasen-Mund-Schutz eingeführt haben: Niemand kann niemanden anstecken, wenn alle die Maske tragen. Bei den Lockerungen bin ich vorsichtig optimistisch; wenn sich alle an die Vorgaben wie die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen halten, dann kann das klappen.

Hat Sie die Tragweite der Coronakrise überrascht?

Kirilov: Nein, ich habe die Entwicklung in China verfolgt, aber für mich ist es erfreulich, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Woran wir denken müssen und was wir aus früheren Pandemien wissen, ist, dass sie sich immer wellenförmig ausbreiten. Wir müssen trotz Lockerung wachsam bleiben und darauf vorbereitet sein, denn es ist schon die Gefahr da, dass im Winter 2020 neben der Grippewelle auch die Coronawelle kommt.

Wie kann man sich aber darauf vorbereiten?

Kirilov: Ich persönlich wäre dafür, dass man zumindest eine Impfpflicht gegen die Grippe einführt, dann würde man die Kapazitäten für die Intensivstationen freibekommen. Das wäre sinnvoll. Und wenn man sogar die medizinischen Kapazitäten erweitert, dann hat das Coronavirus auch etwas Positives gebracht. Die Gesundheitsexperten, die immer gesagt haben, Österreich sollte seine Akutbetten reduzieren, die sind jetzt natürlich verstummt. Sie sind der Lüge überführt worden, weil wir sehen, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung adäquat mit Intensivbetten versorgt ist.

Was kann im Bezug zur Schutzausrüstung getan werden?

Kirilov: Man hat in den letzten Jahren verabsäumt, genügend Schutzausrüstung zu besorgen. Die niedergelassenen Ärzte haben bis jetzt nichts vom Staat bekommen. Wenn ich nicht meinen eigenen Vorrat gehabt hätte, wäre ich schutzlos gewesen. Das ist schon ein Kritikpunkt, den ich habe. Man hat früher Maria Rauch-Kallat belächelt, weil sie Schutzmasken angeschafft hat (Anmmerkung: 2006 wollte man sich auf die Vogelgrippe vorbereiten). Aber das war schon richtig. Corona sollte uns eine Lehre sein, Vorräte anzulegen. Heimische Kapazitäten sollten immer auf Abruf verfügbar sein. Wir brauchen österreichische Betriebe, die relativ leicht Schutzausrüstungen herstellen können, sodass man nicht aufs Ausland angewiesen ist und wir bei der nächsten Welle nicht warten müssen, dass Masken aus China zu uns kommen.

Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Kirilov: Wir haben ganz strenge Schutzmaßnahmen in der Ordination. Patienten dürfen nur einzeln in einem Raum sein, wir halten den Sicherheitsabstand ein. Die Terminvergabe erfolgt so, dass es zu keiner Zusammenrottung kommt. Wir tragen natürlich Schutzmasken, und ich glaube, das wird uns noch lange begleiten. Das Virus wird nicht einfach so verschwinden. Ich persönlich werde die Maske sicher noch lange verwenden.

Wie ist die Stimmung in Raabs?

Kirilov: Ich glaube, dass die Corona-Maßnahmen sehr gut angenommen werden. Die Leute freuen sich, dass zu ihrem Schutz etwas geschieht: Es ist immer schlecht, wenn sie das Gefühl haben, es gibt keine klare Linie.