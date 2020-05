Die Schanigartensaison steht vor der Tür, und damit die Wirte in Raabs auch püntklich zur Wiedereröffnung der Gastronomie am kommenden Freitag loslegen können, laufen die Wiederherstellungsarbeiten am Raabser Hauptplatz nach der Glasfaser-Verlegung auf Hochtouren.

Die Herausforderung in Raabs war, dass der Hauptplatz gepflastert ist: „Deshalb hat die Strabag, die im Stadtgebiet für die Wiederherstellung zuständig ist, eine Spezialfirma, die Steinzeit Pflasterung KG aus Krems, mit den Arbeiten beauftragt. Die alten Steine wurde alle aufgehoben und werden jetzt wieder verwendet, wobei man möglichst darauf achtet, dass sich die wiederhergestellten Stellen nicht zu deutlich vom Rest der Fläche abheben“, erklärt Bürgermeister Rudolf Mayer.

Hauptplatz wird bis zum Wochenende fertig

Die Arbeiten begannen am Montag der Vorwoche und waren zum Wochenende hin schon weit fortgeschritten. „Wir rechnen damit, dass bis zum kommenden Wochenende der Hauptplatz fertig ist und damit der Schanigartensaison nichts mehr im Wege steht“, verspricht Mayer.

Da die Wirte aufgrund der Corona-Verordnungen größere Abstände zwischen den Tischen als normal üblich einhalten müssen, kommt die Stadtgemeinde Raabs den Gastronomen entgegen und gewährt unbürokratisch Vergrößerungen der Schanigartenflächen: „Einfach einen Antrag bei der Gemeinde stellen, dann ist das schnell erledigt“, kündigt Mayer an, der sich selbst schon darauf freut, endlich wieder am Raabser Hauptplatz auf ein Achterl Wein einkehren zu können. Eine Begehung zur Feststellung, wo und wie erweitert werden kann, fand bereits statt.

Nach dem Hauptplatz werden die Wiederherstellungsarbeiten in der Schulstraße, der Eduard-Breit-Straße, in Oberndorf und im Schlossgassl und anschließend in der Franz-Part-Straße in Raabs fortgesetzt.