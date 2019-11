Angelina Nigischer ist auf der Suche nach einem Nachfolger für ihr Papierfachgeschäft am Raabser Hauptplatz.

Vor über 30 Jahren hatte sie das Geschäft – vormals eine Bruckner-Filiale – übernommen. „Ich habe damals bei Bruckner in Groß Siegharts begonnen, dann brauchte er jemanden für Raabs. Nach ein paar Monaten habe ich das Geschäft selber übernommen. Dabei wollte ich mich eigentlich mit einem Schuhgeschäft selbstständig machen“, erzählt Angelina Nigischer.

Bereut habe sie die Entscheidung nie. „Ich verbinde sehr viele schöne Erinnerungen mit dem Geschäft, an immer zufriedene und nette Kunden, bei denen ich mich für ihre Treue bedanken möchte“, betont Nigischer. Natürlich habe es auch schwierige Zeiten gegeben, aber der Rückhalt durch die Raabser Bevölkerung habe ihr die Kraft zum Durchhalten gegeben: „Ich war immer mit Leib und Seel Geschäftsfrau, und immer für meine Kunden da.“

Schauspiel und Geschäft gehen sich nicht aus

Warum will Anglina Nigischer nun ihr Geschäft hergeben? Es sind nicht wirtschaftliche Gründe, sondern ihr Engagement als Schauspielerin und Sängerin, das immer mehr Zeit erfordert. Beides unter einen Hut zu bringen, wird zusehends schwieriger. Nigischer ist es wichtig, ihr Geschäft in gute Hände zu übergeben.

„Es muss eine engagierte Person mit viel Liebe zum Kunden und zur Ware sein, für die das Geschäft ein wichtiger Teil des Lebensinhalts ist, die dafür lebt und die Arbeit macht, weil sie sie machen will, und nicht, weil sie es muss oder ihr nichts Besseres einfällt“, stellt Nigischer klar. Kreativität, Freude am Führen eines Geschäfts und viel Einsatz seien gefragt, um gegen Handelsketten und Internetshops bestehen zu können. Man müsse hinsichtlich der Beratung mehr bieten, als es die Ketten in ihren Filialen tun. Genaues Zuhören und eine geistige Wendigkeit seien Grundvoraussetzungen: „Der Trick ist, jemandem das zu geben, was er braucht, nicht das, was er will“, schmunzelt Nigischer.