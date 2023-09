Gutes Service war gefragt

Radfahren erlebte in den letzten Jahren einen großen Aufschwung. Vor allem in der Pandemie war die Nachfrage nach Rädern so groß, dass man mit der Produktion nicht nachkam. Darum bot die Stadtgemeinde Raabs schon vor zwei Jahren in Kooperation mit dem Mobilitätsmanagement Waldviertel der NÖ.Regional einen Radl-Reparaturtag an.

Das Regionale Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional berät und betreut Gemeinden und Kleinregionen in allen Mobilitätsfragen und vernetzt sie mit den zuständigen Fachabteilungen im Land Niederösterreich. Nachdem der letzte Radl-Reparaturtag in Raabs großen Anklang fand, konnte man am Freitag Nachmittag im Raikahof sein Fahrrad abermals einem kostenlosen Service unterziehen lassen. Initiiert wurde die Aktion von Gemeinderat Christian Dunkler mit Unterstützung von Vizebürgermeisterin Margit Auer und Gemeindebedienstete Simone Erhart.

Verkehrstauglichkeit wurde überprüft

Der Andrang nach dem Service war auch heuer sehr groß. Noch kurz vor dem offiziellen Ende standen viele Räder im Hof, die für eine Wartung angemeldet waren. Durchgeführt wurden Schnellüberprüfungen auf Verkehrstauglichkeit, Schaltung und Bremsen einstellen, Bremsbeläge tauschen, Luft in Reifen kontrollieren und Ketten schmieren. Für größere Reparaturen wurde ein Termin bei den Servicetechnikern Marcel Erhart und Robert Weber vereinbart.

Marcel Erhart hat einen Radverleih- und Verkauf in Münchreith. Der große Ansturm der letzten Jahre habe sich wieder etwas gelegt, erzählt er. Die Teuerung mache sich auch hier bemerkbar. Aber es würden weiterhin mehr E-Bikes verkauft als normale Räder. Heuer seien gefühlt noch mehr Radfahrer unterwegs gewesen als im Vorjahr.

Mit dem Rad von Dresden bis Ex-Jugoslawien

Diesen Eindruck kann auch Robert Weber bestätigen, der in Waldkirchen direkt am Radweg einen Radservice betreibt. „Vor allem waren viele Leute aus Tschechien unterwegs. Bei denen ist Radfahren schon lange sehr beliebt.“ Heuer hatte er eine Dame aus Deutschland bei ihm zu Gast. Sie kam von Dresden mit dem Fahrrad, fuhr weiter in die Ex-Jugoslawischen Länder und wieder über Ungarn und Tschechien zurück. „Ihr Rad machte äußerlich einen sehr desolaten Eindruck, doch bei näherem Hinschauen sah man, dass sie nur die besten Teile verbaut hatte“, erzählt er beeindruckt von dem Rad und auch von der Leistung der Frau. Den Rückgang vom Radverkauf könne er ebenfalls bestätigen, doch seien sehr viele Räder unterwegs, darum gebe es auch viel bei Service und Reparatur zu tun.