Saisonstart im April: Beherbergungs-Betriebe gut vorbereitet

An den Waldviertelhotels - Stadthotel Waidhofen, Stadthotel Raabs, Dobersbergerhof - führen gleich mehrere Radrouten vorbei: die Thayarunde, die Kamp-Thaya-March-Radroute, Kräuter-Radroute, Teiche-Radroute und die Ruinen-Radroute. Corinna Hoffmann, Junior-Chefin der Waldviertelhotels, berichtet: „Mit dem Radtourismus beginnt die Saison schon Mitte April und geht bis Ende Oktober. Die Gäste buchen häufig über die Destination Waldviertel, die eigene Packages für Radfahrer im Angebot hat. Viele Gäste bleiben zwei Nächte oder länger, was uns natürlich sehr freut.“

Hoffmann über das Serviceangebot in ihren Häusern: „Wir bieten für Radtouristen sowohl den Gepäcktransport als auch einen Hotel-Shuttledienst an. Außerdem stehen für unsere Gäste auch E-Bikes bereit (in Raabs sechs Stück und vier in Waidhofen), die von Thayatal E-Bike angemietet sind. Die Leihräder sind mit GPS ausgestattet. Das bietet Tagesgästen die Möglichkeit, das Leihrad beispielsweise im Dobersbergerhof abzustellen, und wir holen es mit dem Shuttle zurück. Unsere Fahrradräume sind versperrbar und mit Ladestationen für E-Bikes ausgestattet.“

Thayatal E-Bike (www.thayatal-ebike.at) bietet zusätzlich ein Notfall-Service an, sollte am Rad ein Schaden auftreten. Auch das JUFA Hotel in Raabs sieht den Radtourismus boomen. Daniela Freisinger, Leiterin der Rezeption, dazu: „Wir bemerken eine Zunahme an tschechischen und deutschen Gästen, die in unsere Region zum Radfahren kommen. Viele von ihnen reisen mit Bussen samt Radanhänger an, die Buchungen erfolgen meist über den Waldviertel Tourismus.“

„Dem Trend entsprechend stellen wir unseren Gästen Leihräder zur Verfügung. Unser Rad-Fuhrpark umfasst sechs E-Bikes und acht Fahrräder für Erwachsene sowie fünf Kinderfahrräder“, ergänzt Freisinger.

Radtaxis nicht mit Klima-Ticket benützbar

Der Radtramper wurde 2022 eingestellt und durch Radtaxis ersetzt. Auf der Webseite www.thayarunde.eu sind vier Radtaxidienste gelistet. Die Radtaxis sind gegen Gebühr buchbar, Gratisfahrten für Klimaticket-Besitzer sind derzeit nicht vorgesehen.

Josef Haider, Inhaber von Joe’s Taxi, erläutert: „Wir bieten schon seit einigen Jahren ein Shuttleservice für Radfahrer an. Bis zu zwei Fahrräder können wir direkt im Bus befördern, bei mehr Bedarf fahren wir mit einem eigenen Hänger. Für den Hänger verrechnen wir zusätzlich zum normalen Taxitarif einen Aufschlag von 20 Cent pro Kilometer.

