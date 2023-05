„Radl'Steig“-Brücke in Windigsteig eröffnet

Die Eröffnung der „Radl*steig“-Brücke am 21. Mai wurde im Rahmen des Windigsteiger „Wind-RAD-Tages“ von Vertretern der Kleinregion Thayaland vorgenommen. Die 330 Meter lange Bahntrasse wurde asphaltiert, die Gleiskörper blieben jedoch erhalten und können - sollte sich einmal die Möglichkeit und der Bedarf dazu ergeben - wieder für den Schienenverkehr genutzt werden. Dazu müssen lediglich die Aluprofile entfernt werden. „Wir haben hiermit ein Pilotprojekt und auch die längste Eisenbahnkreuzung in Österreich“, ist Bürgermeister Nikolaus Noè-Nordberg zurecht Stolz auf die Lösung. Verkehrstechnisch gesehen gilt die Trasse nämlich nach wie vor als Eisenbahnkreuzung.

Auch für Eduard Köck stellt die „Radl'steig“-Brücke eine Superlösung dar, der zahlreiche Diskussionen vorangingen und in die Verkehrsaufkommen, Konflikt- und Gefahrenpotenziale berücksichtigt werden mussten. „Nach rund dreijähriger Planung konnte man sich für diese, doch kostengünstige Variante entscheiden“, erklärt er. Die Projektkosten in Höhe von 140.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich finanziert. „Diese Brücke ist nicht nur für Windigsteig wichtig, sondern für die gesamte Region mit dem mittlerweile weit verzweigten Radwegenetz“, erläutert Köck. Windigsteig ist ein Kreuzungspunkt verschiedener Radstrecken, wie der Knödelroute oder der Kamp-Thaya-March-Route. „Im Vórjahr wurden auf unserem Radweg rund 60.000 bis 70.000 Radler gezählt. Diese Zahl rechtfertigt die Investitionen in unsere Region auf jeden Fall“, sind sich Köck und Noè-Nordberg einig.

Die Bedeutung für die gesamte Region wurde auch durch eine bezirksweite Radsternfahrt verdeutlicht, an der Pedalritter aus dem gesamten Bezirk nach Windigsteig radelten, um an der Eröffnung teilzunehmen. Anschließend ging es für viele dann noch weiter zu den vier Stationen des „Wind-RAD-Tages“.

