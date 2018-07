Heidelbeeren gibt es nicht nur mühsam im Wald zu pflücken, in einer Heidelbeer-Kultur wie zum Beispiel bei der Familie Edmund Ringl geht das viel bequemer und schneller.

Anders als bei den Erdbeeren müssen sich die Konsumenten, die selbst pflücken wollen, bei der Familie Ringl allerdings anmelden (02843/2582), denn auch das Selbstpflücken ist nur für eine begrenzte Zahl an Menschen gleichzeitig möglich.

Bei der Familie Ringl gibt es rund 60 Ar Heidelbeer-Kultur. Zwei verschiedene Sorten wurden angepflanzt, die zu etwas unterschiedlichen Zeiten reif werden, damit die Saison ein bisschen länger ist. Derzeit ist die spätere Sorte gerade reif.

Die Heidelbeeren der Familie Ringl werden aber auch ab Hof so wie in den Bauernläden in Dobersberg, Waidhofen und Gföhl verkauft.

Heidelbeeren der Familie Ringl in Rappolz haben derzeit Saison. | Ramharter

Um auch in der prallen Sonne problemlos pflücken zu können, hat die Familie Ringl einen Schattenspender gebaut, der durch die Kultur bewegt werden kann.

Edmund Ringl hat mit seinem Hof bereits seit vielen Jahren auf Sonderkulturen gesetzt. Er bewirtschaftet mit seinem Sohn in Vollerwerb rund 40 Hektar Ackerland und acht Hektar Wald. Bereits seit fast 30 Jahren spielen aber Sonderkulturen „die erste Geige“ auf dem Ringlhof: Mohn, Ginko, Kümmel und Mariendistel werden angebaut und entweder direkt vermarktet oder über „Waldland“ in Oberwaltenreith, Bezirk Zwettl, vermarktet. Mariendistel und Ginko werden für die Erzeugung von Arzneimitteln verwendet.

Doch bei den Ringls gibt es auch noch eine weitere, besondere Spezialisierung: Die Familie setzt seit vielen Jahren auf Geflügel. So kann man dort Hendl, Flugenten und Gänse kaufen, neben der Fleischproduktion gibt es auch noch 80 Legehühner, die Freilandeier für die Ringl-Kunden produzieren.

Die Gänse für Martini und Weihnachten schnattern schon im Garten und bald auf der Weide, die Enten kommen demnächst als Tageskücken zu den Ringls und sind auch zu Martini in der „richtigen Größe“.