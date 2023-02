Rasch gelöscht Vermutlich wegen Zigarette: Mistkübel in Buswartehaus geriet in Brand

E in Müllbehälter geriet in der überdachten Bushaltestelle in der Gymnasiumstraße am Samstag vermutlich durch eine noch glühende Zigarette in Brand. Um 17.27 Uhr wurde die Feuerwehr Waidhofen alarmiert – da einige Feuerwehrleute gerade im Feuerwehrhaus eine Übung absolvierten, konnte das vollbesetzte Tanklöschfahrzeug innerhlab von drei Minuten ausrücken.