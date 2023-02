Keine Schneeräumung am Landeplatz: Missverständnis war schuld

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die Stadtgemeinde ist wie berichtet für die Schneeräumung verantwortlich und hat diese Aufgabe schon seit Jahren an einen externen Dienstleister vergeben. Früher war dies die Firma Brinnich, nun wurde die Schneeräumung neu an den Maschinenring vergeben.

Im Zuge der Umstellung ist es allerdings zu einem Missverständnis in der Kommunikation gekommen, und der Zufahrtsweg bzw. der Landeplatz nicht als zu räumende Fläche im Räumplan, der an den Maschinenring übergeben wurde, definiert gewesen sein.

Der Wirtschaftshofleiter nahm nach Bekanntwerden des Umstands sofort mit dem Maschinenring Kontakt auf und leitete die Räumung in die Wege - schon um 13.30 Uhr war dies abgeschlossen. Das Missverständnis wurde aufgeklärt und die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Schneeräumung am Zufahrtsweg und dem Landesplatz betont. Künftig wird das Areal regulär durch den Maschinenring geräumt.

Die Schneeräumung in diesem Bereich wird in Zukunft durch die Stadtgemeinde Waidhofen engmaschiger kontrolliert, um solche Bedingungen wie am vergangenen Donnerstag zukünftig zu verhindern. Die Überprüfung am Tag darauf hat ergeben, dass die Schneeräumung dieses Areals ordnungsgemäß erfolgt ist.

