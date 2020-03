Ein 82-jähriger lenkte gegen 9.26 Uhr die landwirtschaftliche Zugmaschine seiner Tochter, Marke Steyr 8055, Baujahr 1985 mit einem angehängten Einachsanhänger mit Holz von Thaya kommend auf der B36 Richtung Waidhofen. Im Bereich des Waldrapp-Kreisverkehrs bemerkte der Lenker leichten Brandgeruch und leichte Rauchentwicklung in der Fahrerkabine.

Er hielt sofort am Fahrbahnrand an, um Nachschau zu halten. Dabei bemerkte er kleine Flammen im Bereich des Sicherungskastens in der Lenksäule links unter dem Lenkrad. Er verständigte per Notruf die Feuerwehr.

Drei Minuten nach der Alarmierung rückte das Vorausrüstfahrzeug der Feuerwehr Waidhofen Richtung Einsatzstelle aus. Das Tanklöschfahrzeug und das Hilfeleistungsfahrzeug folgten kurz darauf. Nach der ersten Lageerkundung wurde die Brandbekämpfung mit der Löschanlage des Vorausrüstfahrzeuges gestartet. Parallel dazu wurde die Absicherung der Einsatzstelle durchgeführt.

Lenker blieb unverletzt, wurde aber untersucht

Mittels Wärmebildkamera aus dem nachrückenden Tanklöschfahrzeug wurde der Traktor nach weiteren Brandherden abgesucht. Nach dem Öffnen der Motorhaube konnte der Brand komplett abgelöscht werden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Altwaidhofen kümmerte sich um die zusätzliche Absicherung der Einsatzstelle und um die Verkehrsregelung. Der Lenker blieb glücklicherweise unverletzt - wurde aber vorsorglich vor Ort vom Roten Kreuz betreut und untersucht.

Die Polizei legte dem Bezirksbrandermittler Fotos vor - dieser schloss Fremdverschulden aus und gab ein technisches Gebrechen als Brandursache an. An der Zugmaschine entstand leichter Sachschaden im Bereich des Sicherungskastens. Eine Versicherung besteht nicht.

Bundesstraße wechselseitig befahrbar

Die B36 war während der Löscharbeiten von 9.26 bis 10.04 Uhr wechselseitig befahrbar. Die Zugmaschine und der Anhänger wurden von der Feuerwehr auf einem Feldweg neben der Bundesstraße abgestellt. Um 10.15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Waidhofen mit mit Vorausrüstfahrzeug, Tanklöschfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Versorgungsfahrzeug und 14 Mitgliedern, die Feuerwehr Altwaidhofen mit Hilfeleistungsfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug und sechs Mitgliedern, das Rote Kreuz mit einem Rettungstransportfahrzeug und dem Bezirkseinsatzleiter sowie die Polizei Waidhofen mit einem Fahrzeug.