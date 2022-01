Petition: Sozialistische Jugend fordert Eislaufplatz-Wiedereröffnung

Kurz vor dem Jahreswechsel entbrannte in sozialen Medien eine Diskussion über den 2013 geschlossenen Eislaufplatz in Waidhofen. Nun startete die Sozialistische Jugend eine Petition auf openpetition.eu für die Wiedererrichtung eines Eislaufplatzes in der Bezirkshauptstadt. Das Interesse ist groß: schon am ersten Tag, dem 1. Jänner, wurden bis zum Abend 470 Unterstützer gezählt (Stand 22.45 Uhr). 232 davon stammen direkt aus Waidhofen.