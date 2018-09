Die Erdäpfelbauern im Bezirk leiden unter der Trockenheit, die über den Sommer vor allem im Norden des Waldviertels herrschte.

„Es gab keinen großflächigen Landregen, sondern nur punktuelle Gewitter, wie etwa jenes in Matzles, wo 100 Liter Regen pro Quadratmeter in 30 Minuten fielen, und es zwei Kilometer weiter weg trocken blieb“, fasst der Obmann der Vereinigung Österreichischer Stärkekartoffelproduzenten (Vösk), Gerhard Bayer, zusammen, der selbst in Matzles Stärkekartoffelanbau betreibt. Weiter im Süden im Raum Zwettl sei die Lage zwar etwas besser gewesen, aber im Prinzip seien alle Gebiete nördlich der Donau und in Oberösterreich problematisch.

Im Frühjahr war es im März und April sehr trocken, aber auch mild, wodurch die Kartoffeln bis zu drei Wochen früher als sonst üblich gelegt wurden. Von Mai bis Mitte Juni passten dann sowohl die Temperaturen als auch die Niederschläge, die Kartoffelpflanzen zeigten optimales Wachstum.

Bei über 25°C stellen Kartoffelpflanzen Wachstum ein

Genau das wurde den Pflanzen aber später zum Verhängnis: „Die Stauden setzten viel Krautmasse an, die allerdings einen hohen Wasserverbrauch mit sich bringt. Ist es hingegen zu Beginn der Wachstumsphase trocken, setzen die Pflanzen weniger Kraut an und überstehen dann auch Trockenperioden besser“, erklärt Bayer.

Besonders schlimm war die Hitze mit Temperaturen über 30°C ab Mitte Juli bei gleichzeitig fehlendem Niederschlag. Bei Temperaturen über 25°C stellen die Kartoffelpflanzen ihr Wachstum ein.

Vor etwa drei Wochen begannen die Pflanzen an den trockensten Standorten abzusterben. Der Regen der letzten Tage kam hier zu spät. Auf einem Feld in der Nähe von Matzles zeigt Bayer vertrocknete Kartoffelpflanzen, zwischen denen sich nur noch fleckenweise die eine oder andere grüne Staude abzeichnet.

„Die Knollen sind in ihrer Größe auf dem Niveau stehen geblieben, auf dem sie zum Zeitpunkt des Absterbens der Pflanze waren. In meinem Fall rechne ich mit Einbußen von etwa 25 Prozent gegenüber einer guten Ernte“, führt Bayer aus. Immerhin dürfte der Stärkegehalt mit durchschnittlich 19 Prozent heuer etwas höher als im Vorjahr sein. Nur noch sehr spät reifende Sorten könnten durch den Regen je nach Standort noch eine kleine Chance haben, noch einmal nachzulegen. Für alle anderen Sorten ist der Zug jedoch abgefahren.

Wann geerntet wird, hängt davon ab, ob es sich um Stärke- oder Speisekartoffeln handelt. „Im Speisesektor muss man rasch ernten, weil sonst der Drahtwurm in die Knollen eindringt, um sich im Inneren der Kartoffel vor der Trockenheit zu schützen. Solche Kartoffeln werden zu Speisezwecken nicht mehr abgenommen“, erläutert Bayer. Anders verhält es sich mit Stärkekartoffeln. Hier ist Drahtwurmbefall zwar nicht ideal, aber die Kartoffeln werden trotzdem von der Industrie abgenommen.

„Ohne Kühllager sind die Erdäpfel bei den Temperaturen nicht lagerfähig, daher wird im Stärkebereich nur die Menge an Kartoffeln gegraben, die von der Industrie in 14 Tagen verarbeitet werden kann“, weiß Bayer.

Versorgungssicherheit ist gegeben

Trotz der Einbußen kann die Agrana in Gmünd ausreichend mit Rohstoff beliefert werden. Auch im Speisesektor ist die Versorgungssicherheit gegeben: „Unsere Flächen liegen meist im Beregnungsgebiet. Somit wird es genug Pommes und Chips aus Österreich geben, auch wenn einzelne Betriebe größere Ertragseinbußen verzeichnen müssen“, berichtet Branchenvertreter Wolfgang List.

Eine Beregnung ist im Waldviertel utopisch, denn dafür reicht das Grundwasser nicht aus. „Was bleibt, ist die Züchtung neuer, trockenheitsresistenter Sorten, Begrünung und eine sparsame Bodenbearbeitung“, meint Bayer.