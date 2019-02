Eine Steigerung zeichnet sich auch bei den Radfahrern auf der Thayarunde ab. „2018 waren es rund 35.000 Radfahrer, die wir gezählt haben, um 3.000 mehr als 2017“, berichtet Radwegmanager Willi Erasmus. Gezählt wurden die Radler mittels Zählstellen.

Die 2017 eröffnete „Thayarunde“ führt auf 111 Kilometern großteils auf Bahntrassen. Einzigartig sei die hohe Dichte an Betrieben, die in der Kleinregion entlang der Route als „Bett+Bike“ ausgewiesen sind – laut Erasmus die höchste in ganz Österreich. „Da kommt ein Zertifizierter aus Deutschland und schaut sich die Betriebe genau an, ob es zum Beispiel versperrbare Abstellmöglichkeiten oder Werkzeug für Reparaturen gibt“, erklärt er. „Mittlerweile haben weitere Betriebe im Bezirk Interesse an der Zertifizierung angemeldet, da zieht einer den anderen mit.“

„Reisebusunternehmer fragen schon bei uns an für drei- bis viertägige Aufenthalte für Sternfahrten.“ Willi Erasmus managt den neuen Radweg „Thayarunde“

Neu in der heurigen Saison sind drei Wege, welche die Thayarunde erweitern: der Kräuterweg, die Teiche- und Ruinen-Runde. Offiziell eröffnet wird zudem die schon im Vorjahr in Betrieb genommene „Seebsbach-Runde“. „Das Ziel ist es, den Gästen zusätzliche Strecken anzubieten, damit sie länger bleiben. Reisebusunternehmer fragen schon bei uns an für drei- bis viertägige Aufenthalte für Sternfahrten“, erläutert der Radweg-Manager.