Holzöfen können zur Gefahr werden

Der Dachboden voller Rauch, oder ein Feuerwehreinsatz wegen eines Kaminbrandes: Wenn zusätzliche Holzöfen unsachgemäß in Betrieb genommen werden, kann viel schiefgehen.

Der Rauchfangkehrermeister und Feuerwehr-Sachbearbeiter für vorbeugenden Brandschutz Harald Tuna aus Dobersberg hat in der jüngeren Vergangenheit so manche abenteuerliche Konstruktion zu Gesicht bekommen. „Angefangen hat alles mit der Angst vor einem Blackout, wo die Leute auf einmal einen Ofen haben wollten, der ohne Strom funktioniert. Aber auch wenn ein freier Rauchfang vorhanden ist, muss man vorher abklären, ob er überhaupt für moderne Öfen geeignet ist“, sag Tuna.

Eine weitere „Falle“ sind Rauchfänge, die vor längerer Zeit im Zuge einer Dachsanierung unter dem Dach abgetragen wurden, ohne die Anschlüsse im Haus entsprechend zu versiegeln. „Da kommt es dann vor, dass ein Ofen an den vorhandenen Anschluss angeschlossen wird, und beim erstem Einheizen hat man den Dachboden voller Rauch, weil der Schornstein unter dem Dach endet“, erzählt Tuna aus der Praxis. Die Leute können sich an das Abtragen nicht mehr erinnern, oder haben sich beim Hauskauf nicht mit dem Thema auseinandergesetzt.

Eine weitere Gefahrenquelle sind vorhandene Schornsteine, die jahrelang nicht benutzt wurden. Dann kann der Querschnitt durch Wespennester, Spinnenhäute, Blätter und Blüten verengt oder völlig blockiert sein, mit dem Effekt, dass der Rauch zurück in die Wohnung gedrückt wird. „Das ist leider an der Tagesordnung“, merkt Tuna an. Daher sei es wichtig, vor den Erstinbetriebnahme den Rauchfang auf freien Querschnitt prüfen zu lassen.

Heizen zu teuer: Alte Öfen als „Notnagel“

Während bei den Betreibern von „Blackout-Öfen“ die Probleme eher beim Rauchfang zu finden seien, da die Öfen in der Regel neu gekauft werden, gibt es laut Tunas Erfahrung eine zweite Gruppe an Holzheizern, wo auch technische Mängel an den Feuerstätten selbst vorliegen. „Das sind jene Leute, die sich das Heizen einfach nicht mehr leisten können. Sie suchen alte Öfen, die sie an alte, lange nicht genutzte Rauchfänge anschließen. Es darf freilich alles nicht zu teuer sein, daher ist es in solchen Fällen oft eine Gratwanderung, die Brandschutzbestimmungen einzuhalten und zugleich das Budget nicht zu sprengen“, ist sich Tuna der Problematik bewusst.

Ein Holzofen sei in solchen Fällen oft die einzige leistbare Option, denn Scheitholz bekomme man am Land immer irgendwo zu noch vertretbaren Preisen her. Oft sei es dann auch üblich, den örtlichen Feuerwehrkommandanten um Rat zu fragen, ob sich das Vorhaben realisieren lasse. Tuna rät, im Zweifelsfall die Leute lieber an einen Rauchfangkehrer zu verweisen. Ein Gespräch im Vorfeld zahle sich aus, um böse Überraschungen zu vermeiden. „Wir wollen nur helfen“, betont Tuna.

