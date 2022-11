„Stöpselwald“ wurde gepflanzt

Viel zu tun gab es am Donnerstag für Mitarbeiter von Waldquelle und Penny sowie Schüler der HLW Zwettl: Sie pflanzten in einem Waldstück zwischen Thaya und Schlader 1.000 Bäume.

Diese Pflanzaktion war das Ergebnis des österreichweiten Sammeleifers im Zuge der Aktion „Stöpselwald“ von Penny und Waldquelle. Von Ende September bis Anfang November wurden in den über 300 Penny-Filialen Österreichs 3,8 Millionen Getränkeverschlüsse gesammelt, recycelt und wiederverwendet.

Mit dem Reinerlös des wiederaufbereiteten Kunststoffes wurde nun ein klimafitter Mischwald bei Thaya gesetzt. In Zusammenarbeit mit der Initiative „waldsetzen.jetzt“ wurde auf einer durch die Borkenkäferplage verloren gegangenen Waldfläche im Besitz von Erich Kasses ein klimafitter Mischwald mit Bergahorn, Schwarzerlen, Fichten und Tannen gesetzt, der genau an den Standort angepasst ist und der Belastung durch Schädlinge und die zunehmende Trockenheit standhalten kann.

Geschäftsführer packten mit an beim Baumpflanzen

Mit dabei waren neben „waldsetzen.jetzt“ Obamnn Thomas Göttinger und Waldverbandsobmann Franz Fischer auch die Geschäftsführerin von Waldquelle Mineralwasser, Monika Fiala, und Ralf Teschmit, Geschäftsführer von Penny Österreich. Beide packten auch selbst mit an. „Wir haben den Wald im Namen, deshalb müssen wir auch etwas für den Wald tun. Unser Ziel ist, das Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft zu stärken“, betonte Monika Fiala. Ralf Teschmit pflichtete ihr bei: „Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Theorie Teil unserer DNA, sondern in unseren Filialen gelebte Realität. Mit unserem Handelspartner Waldquelle verbindet uns nicht nur eine gute Zusammenarbeit, sondern auch das konsequente nachhaltige Wirtschaften“. Wie wichtig der Wald für uns alle ist, erläuterte Thomas Göttinger: „Ein ausgewachsener Baum liefert jeden Tag so viel Sauerstoff, wie zehn Menschen zum Atmen brauchen.“

