Vergleichsweise günstig kann man im Bezirk Waidhofen zur Miete leben.

Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,50 Euro (laut Analyse des Immobilienportals immowelt.at) liegt der Bezirk auf Platz fünf der günstigsten Mietpreise Österreichs, gleichauf mit Voitsberg (Kärnten), Lilienfeld (NÖ), Freistadt (OÖ) und Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark). Im Waldviertel wohnt man nur noch im Bezirk Gmünd mit 6,70 Euro pro Quadratmeter günstiger; noch billiger geht es nur noch in Oberwart (Burgenland) mit 6,50 Euro pro Quadratmeter.

"Deutliches Süd-Nord-Gefälle"

„Hinsichtlich Nachfrage zeigt sich im Bezirk Waidhofen ein deutliches Süd-Nord-Gefälle aufgrund der besseren Arbeitsplatzsituation im Süden. Im Norden ist die Nachfrage deutlich geringer“, fasst Johannes Wild, der Berufsgruppensprecher der Immobilienverwalter und Bezirksvertrauensobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Niederösterreichs der Wirtschaftskammer zusammen. Nachgefragt würden vor allem Mehrfamiilienhäuser, die es vor allem in Waidhofen und Groß Siegharts gibt.

Andererseits gibt es bei älteren und sanierungsbedürftigen Wohnungen zunehmend Leerstände. „Es zeigt sich der Trend, dass schlecht ausgestattete Wohnungen, wo der Mieter einiges renovieren müsste, kaum bis gar nicht vermittelbar sind, obwohl die Mieten sehr günstig wären. Selbst Leute, die aufgrund ihrer finanziellen Lage eigentlich eine günstige Wohnung bräuchten, wollen lieber ein Objekt haben, wo nichts hergerichtet werden muss, auch wenn dann die Miete natürlich höher ausfällt“, erläutert Wild.

Da Altbauten schwer vermittelbar sind, werden vermehrt sanierte Wohnungen oder neue Wohnungen angeboten, wodurch die Mieten steigen.

Am privaten Markt bewegen sich die Mietpreise zwischen 2,50 und sieben Euro, je nach Ausstattung, Zustand und Alter. Die Lage sei hier eher sekundär, das es im Bezirk nirgends wirklich schlechte Lagen gäbe. „Allerdings ist es schon so, dass die Mieten im Süden höher sind als im Norden. Dort gibt es einerseits tendenziell bessere Wohnungen, und andererseits ist auch die Nachfrage höher, weil sich dort die Arbeitsplätze befinden“, präzisiert Wild.

Reihenhäuser sind zunehmend beliebt

Eine Möglichkeit, vergleichsweise günstig in neuen Wohnungen zu leben, ist der gemeinnützige Wohnbau, den man sich, so Wild, paradoxerweise aber erst einmal leisten können muss: „Die Einstiegshürden in Form von Eigenmitteln sind für viele potenzielle Mieter noch immer zu hoch. Ihnen bleibt daher nichts anderes übrig, als sich am Privatmarkt umzusehen.“ Die Förderung selbst sehe er in der bestehenden Form als „gesellschaftlich nicht ideal“, da die Richtlinien seiner Erfahrung nach dazu einladen würden, seine persönlichen Lebensverhältnisse danach auszurichten, um die Förderung zu erhalten – also etwa nicht zu heiraten oder eine Arbeitsstelle nicht anzunehmen, da man dann um die Förderung umfallen würde.

Der gemeinnützige Wohnbau ist eine günstige Möglichkeit, in einer Neubau-Wohnung zu leben. | WAV

Im Bezirk Waidhofen ist die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) mit Sitz in Raabs der größte Anbieter im Bereich des geförderten Wohnbaus. Das Reihenhaus und das einfamilienhausähnliche Doppelhaus erfreuen sich laut WAV-Direktor Manfred Damberger immer größerer Beliebtheit als Alternative zum klassischen Einfamilienhaus. „Auf Grund der überschaubaren Grundkosten (zwischen 15 und 25 Euro pro m²) ist es möglich, derartige Objekte mit sehr geringen Eigenmitteln (ab 12.000 Euro) zu mieten bzw. anschließend auch zu kaufen. Die monatliche Belastung – ohne Wohnzuschuss — liegt im Bereich von 6,50 bis 7 Euro pro m² Wohnnutzfläche“, erklärt Damberger.

Wer sich jedoch lieber in einer Wohnung zu Hause fühlt, kann zwischen „Jungem Wohnen“, „Familienwohnen“ oder „betreubarem Wohnen“ wählen. „Speziell das Programm ‚Junges Wohnen‘ erfreut sich steigender Beliebtheit. In vielen Gemeinden wurden schon Projekte errichtet, und es sind auch weitere in Planung. Die Attraktivität ist hoch. Immerhin sind nicht mehr als bis zu 4.000 Euro Eigenmittel erforderlich und die Belastung liegt monatlich inklusive Betriebskosten bei ca. 420 Euro plus der Möglichkeit, auch noch einen Wohnzuschuss zu erhalten“, erläutert Damberger.

Im Eigentums-Bereich zeigt sich der gleiche Trend wie bei Mietwohnungen. Wer ein Haus kauft, möchte keine „Bastelbude“ haben, die erst mit viel eigener Arbeit saniert werden muss. „Die Bereitschaft, selbst Hand anzulegen oder mit Nachbarschaftshilfe ein altes Haus herzurichten, hat in den letzten zehn bis 15 Jahren deutlich abgenommen. Daher sind sanierungsbedürftige Häuser schwer verkäuflich, während gute Immobilien mit zeitgemäßer Ausstattung heute deutlich höhere Verkaufspreise erzielen als noch vor fünf oder sechs Jahren“, sagt Wild.

Raum um Waidhofen für Eigenheim gefragt

Auch im Eigentum sei der Süden des Bezirks gefragter als der Norden, dort würden mitunter auch alte, baufällige Objekte gekauft, die dann abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. „Im Norden bleiben solche Häuser übrig. Die Bewohner sterben, es kümmert sich keiner mehr darum, und die Bauten verfallen zusehends. Es gibt Dörfer, wo sich solche Objekte immer mehr anhäufen, und weil die Arbeitsplätze eben im Süden sind, gibt es auch kein Interesse, dort ein altes Haus mit Grund zu kaufen und etwas Neues hinzustellen“, schildert Wild die Lage.

Apropos Neubauten: Hier ist wenig überraschend auch eher der Süden des Bezirkes gefragt. Im Raum um Waidhofen gibt es mit Thaya, Windigsteig und Vitis einige Gemeinden, die in den letzten Jahren viel Bauland für junge Familien geschaffen haben. „In diesen Orten ist auch die Infrastruktur in den Ortskernen ganz gut, was die Bauplätze dort attraktiv macht“, meint Wild.

Eine andere Baustelle ist die Bezirkshauptstadt Waidhofen. Dort gibt es seit Jahren keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr. „Es gäbe zwar im Stadtgebiet noch einzelne Baugründe im Privatbesitz, die aber anscheinend zurückgehalten werden. Es wäre gut, wenn es hier wieder gemeindeeigene Bauplätze gäbe, das könnte auch die Situation am Privatmarkt etwas entschärfen und das Preisniveau etwas nach unten treiben“, erläutert Wild.