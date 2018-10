Im Mittelpunkt herzlicher Glückwünsche stand Josef Bauer anlässlich seines 70. Gebursttages.

Josef Bauer ist seit vielen Jahrzehnten als Organist in der Pfarre Reibers und auch in der Pfarre Waldkirchen tätig.

Der Reigen der Ehrungen begann in der Pfarre Waldkirchen, wo er seit 1974 als „Leihorganist“ tätig ist. Nach einer feierlichen Vorabendmesse überreichte ihm Moderator Gerhard Swierczek ein Bild mit der Schwarzen Madonna von Tschenstochau.

Dankesurkunde von Bischof Alois Schwarz

In Reibers ist Bauer bereits seit 1960 als Organist tätig, dafür war er bereits mit dem Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyt ausgezeichnet worden. Zum 70er gab es auch noch eine Dankesurkunde von Bischof Alois Schwarz.

Da der Jubilar auch bei der Feuerwehr Reibers viele Jahre Kommandant-Stellvertreter war, darüber hinaus auch lange Ortsbauernrats-Obmannstellvertreter, wurde mit diesen Organisationen und dem Seniorenbund auch im Gasthaus Handl in Dobersberg gefeiert.

Am Tag des 70. Geburtstages feierte Bauer mit seiner Familie und bekam als größte Überraschung von seiner Schwägerin „seine“ Orgel in Reibers in Form einer Torte als Geschenk. Der Jubilar war sprachlos und voller Bewunderung für das tolle Geschenk.