Neues Leben wird der alten Schule in Reibers eingehaucht. Vor zwei Wochen wurde im Gemeinderat der Verkauf der Schule an die Schloss Stare Hobzi Betriebsges.m.b.H. von Jürgen Schuster beschlossen. Nun soll dort ein Gesundheits- und Bildungszentrum nach dem Vorbild des Schlosses Stare Hobzi in Tschechien entstehen.

„Dieses Schloss wurde vor Jahren saniert und mit Gästezimmern, einem Kaffeehaus und einem Antiquitätenhandel ausgestattet. Daraus entsteht jetzt ein Gesundheits- und Bildungszentrum, und dasselbe soll auch in Reibers passieren“, erzählt Jürgen Schuster. „Das ist unsere österreichische Niederlassung. Die Nähe zur Grenze und zu Stare Hobzi sprach auch für den Standort.“

Die Schule wurde von dem Immobilienmaklerbüro seiner Frau inseriert. Ludwig Szaga-Doktor, Dozent für Gesundheitspädagogik, Gesundheits-Coaching und seit über 40 Jahren mit der Schulung von Lehrern tätig, interessierte sich für das Gebäude.

„Demnächst geht er in Pension, sein Traum war immer ein derartiges Zentrum zu betreiben“, berichtet Jürgen Schuster. „An dem Gebäude ist aber einiges zu investieren. Im Gespräch stellte sich heraus, dass man ähnliches vor hat, so entstand die Idee der Kooperation“, erzählt Schuster, wie er zu seinem Partner kam. Jürgen Schuster hat eine bewegte Lebensgeschichte hinter sich. Er war ein größerer Unternehmer, als er schwer an Krebs erkrankte und war von den Ärzten in dieser Zeit schon aufgegeben worden.

Jürgen Schuster will Buch über sein Leben herausgeben

„Ich schreibe schon seit drei Jahren ein Seminarprogramm von meinem Leben und möchte auch ein Buch darüber im Herbst herausbringen“, erzählt er. „Mein Ziel ist in Zukunft, Leuten mit meinen Erfahrung und Erlebnissen zu helfen. Ich will ein Veränderungsseminar für ausgebrannte Menschen anbieten. Ich sehe das als meine Berufung und möchte nicht mehr Handeln, um mit einem Produkt den größten möglichen Profit zu machen.“ Derzeit hat er mit seiner Frau ein Büro in der Böhmgasse in Waidhofen, möchte jedoch den Firmenstandort und Wohnsitz nach Reibers verlegen. Sofern alle Arbeiten abgeschlossen werden können, will man im Herbst mit dem Programm beginnen.