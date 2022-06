Segnung und Ehrung: 70 Jahre bei Wehr

Werbung

Das Pfingstfest nahm die Freiwillige Feuerwehr zum Anlass, das neue Hilfeleistungsfahrzeug segnen zu lassen. Fahrzeugpatinnen sind Silvia Linhart und Katharina Deimel. Als Zuschuss für die Anschaffungskosten in Höhe von rund 130.000 Euro wurden eine Landesförderung und die Umsatzsteuer-Rückerstattung mit ca. 60.000 Euro veranschlagt, „Die Anschaffungen sind für die Feuerwehren und auch für uns als Gemeinde immer wieder eine Herausforderung, aber die Feuerwehr ist es uns wert“, dankte Bürgermeister Martin Kößner für die zahlreichen Dienste und Hilfeleistungen durch die Wehren. Das neue Fahrzeug ist mit Tragkraftspritze, Atemschutz, Schmutzwasserpumpe und vielem mehr ausgestattet.

Für das große Engagement lobte Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger die Mitglieder der Feuerwehr Reibers-Brunn und scherzte in Anspielung an das 2014 gestohlene Feuerwehrauto: „Lass dir ein Auto stehlen, dann kriegst du ein neues“. Die Anschaffung des neuen Wagens stand jedoch eher im Zeichen des Miteinanders und der Notwendigkeit einer Modernisierung des Fuhrparks (das alte Fahrzeug hatte Baujahr 1986). „Wir brauchen diesen besonderen Geist der Freiwilligkeit und die Tradition, die hier noch gelebt wird. Weiters möchte ich mich auch bei den Damen bedanken, die sich mittlerweile in den Dienst der Feuerwehren einbringen. Ohne sie würden wir nicht mehr auskommen“, betonte Damberger.

„Wir müssen die Feuerwehren unterstützen, wo wir können“, erklärte Landtagsabgeordneter Eduard Köck und lobte die FF Reibers-Brunn als eine sehr aktive Feuerwehr, deren Kommandant Martin Schmitmaier schon einige Perioden an der Spitze steht.

„Geräte und Technik sind wichtig, das letzte Wort jedoch hat Gott zu sagen“, meinte Pfarrer Gerhard Swierzek und erbat den Segen für das neue Hilfeleistungsfahrzeug der FF Reibers-Brunn.

Zum Abschluss der Feierlichkeit stand auch noch eine Ehrung auf dem Programm. Franz Strommer wurde mit dem Ehrenzeichen für 70-jährige Mitgliedschaft aus gezeichnet.

