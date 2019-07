Am Samstagvormittag überschlug sich ein rechtsgelenkter Jaguar in Reinberg-Dobersberg (Gemeinde Kautzen). Der Lenker wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Der Lenker des Fahrzeuges fuhr von Leopoldsdorf (Bezirk Gmünd) kommend, in Richtung Reinberg-Dobersberg. Vor der Ortschaft kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich der PKW und kam im Straßengraben am Dach liegend zum Stillstand.

Der Mann wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehren Reinberg-Dobersberg, Kautzen und Gastern wurden alarmiert und rückten mit insgesamt 32 Mitgliedern zur Menschenrettung aus.

Mit mehreren pneumatischen Hebekissen wurde der Jaguar angehoben und unter ständiger Abstimmung mit dem Notarztteam konnte der Mann aus dem PKW gerettet werden. Er wurde anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Kautzen führte die Fahrzeugbergung durch. Nach rund 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden