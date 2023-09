Den Maler Herbert Pill zieht es ins Waldviertel

In Schönfeld in der Gemeinde Waldkirchen richtet der akademische Maler Herbert Pill derzeit sein zweites Atelier ein und wird künftig sowohl dort als auch in seinem Atelier im Wiener Rabenhof arbeiten. Der Bezug zum Waldviertel entstand durch seine Lebenspartnerin Ursula Hüttner, deren Eltern aus Schönfeld stammen.

Arbeiten in Galerien in Österreich und Deutschland

Herbert Pill wurde 1952 in Innsbruck geboren, zog im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern nach Wien. Schon während seiner Schulzeit am Musisch-Pädagogischen Realgymnasium zeigte sich sein Interesse an Literatur, Schauspiel und Musik. Nach der Matura studierte er an der Akademie der Bildenden Künste in der Meisterklasse für Grafik bei Maximilian Melcher, der von sich selber sagte: "Je weniger ich für mich gearbeitet habe, umso besser sind die Studenten geworden. Derjenige, der rauskommt, muss besser sein als ich."

Pill besuchte zudem Vorlesungen in Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Tiefenpsychologie an der Universität Wien. Nach Abschluss des Studiums nahm er seine Tätigkeit als Künstler und Kunstpädagoge auf und gibt bis heute Kurse in Aktzeichnen und -malen an der Wiener Urania. Seine Arbeiten – Zeichnungen, Gemälde, Radierungen, Installationen – werden in Galerien in Österreich und Deutschland gezeigt. Vor Kurzem war eine umfangreiche Auswahl seiner Bilder im nahe der österreichischen Grenze gelegenen tschechischen Schloss Ebergersch / Zámek Dobrohoř zu sehen.

Verbindung von Plastizität und Linien

Am Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit standen die Zeichnung und die Druckgrafik, hier vor allem die Ätzradierung. Später durchlief er eine kurze Phase mit pittoresken Bleistiftzeichnungen im Stil des Phantastischen Realismus, interessierte sich für die Avantarde, den Surrealismus und den Kubismus. Einen Schwerpunkt von Pills Arbeiten stellte das Aktzeichnen dar, seit den Siebzigerjahren entstehen auch Arbeiten in Schwarz-Weiß. Die französischen Maler liebt er ebenso wie den spanischen Maler und Grafiker Francisco de Goya. Pill mischt Ölfarben mit Sand zu einer Art Sgraffito, arbeitet sowohl mit Tusche, Kreide, Kohle als auch Aquarell-, Dispersions-, Acryl- und Pastellfarben und wendet in seinen Werken ebenso die Techniken Aquatinta und Radierung an, verbindet Plastizität und Linie von Gemälden durch den Aufbau in Farbschichten und Kratzen.

Ausstellung im 9er-Haus

Am 15. September zeigt Herbert Pill eine Auswahl seiner Bilder im 9erHaus in Weikertschlag. Im November und Dezember werden seine Werke in der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen unter dem Titel Pill.Art.Complex ausgestellt. Die Vernissage wird am 10. November um 19 Uhr stattfinden, die Bilder werden bis 10. Dezember zu sehen sein. Die Eröffnung des Ateliers in Schönfeld ist für 2024 geplant.