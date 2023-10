2.500 Euro für Kreuze in Speisendorf vorfinanziert

Fünf Kreuze, die sich im Pfarrgebiet Speisendorf befinden, wurden im feierlichen Rahmen durch Pfarrer Piotr Budrewicz gesegnet.

Die Kreuze wurden von drei Hauptakteuren „Toni" Anton Bauer, „Ossi" Oskar Hatschek und „Hein" Heinrich Eibl in unzähligen Stunden (es waren über 2.000) mit zusätzlicher Unterstützung vieler Freunde liebevoll restauriert. Mittels zahlreicher Hilfsmittel wie Traktor, Frontlader, Telelader, Gerüstbau und vielen Fahrten mit dem eigenen Pkw wurde hervorragende Arbeit geleistet haben.

Freiwillige Leistung für Denkmalpflege

Teilweise wurden die Fundamente komplett erneuert. Absperrgitter mittels Sandstrahler entrostet, grundiert und mit Schutzlack konserviert. Der „Herrgott“ neu vergoldet oder Inschriften mit Goldfarbe erneuert.Verwucherungen durch Hecken und Stauden wurden entfernt. Das benötigte Material sowie erforderliche Dienstleistungen in Höhe von rund 2.500 Euro wurde von den drei Restauratoren vorfinanziert.

Die Kreuze können natürlich jederzeit besichtigt werden: Sie befinden sich bei der Ortseinfahrt von Eggersdorf kommend an der Kreuzung zum Friedhof, bei der Ortseinfahrt von Pommersdorf kommend, bei der Ortseinfahrt von Obergrünbach kommend (Nähe Zufahrt Badeplatz) sowie auf der Freiung Richtung Eggersdorf. Beim Kreuz an der Pfarrkirche in Speisendorf besteht auch die Möglichkeit, eine Spende zu hinterlassen.

In Vertretung der Marktgemeinde Karlstein war Gemeinderätin Aloisia Kohl und von der Stadtgemeinde Raabs Stadtrat Herbert Gutkas bei der Feier anwesend.