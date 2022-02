Liftbetrieb: „Schaut ganz traurig aus“

Noch keinen Betriebstag gab es in dieser Saison beim Skilift Dobersberg. Sollte nicht noch ein überraschender Wintereinbruch kommen, wäre das die dritte Saison hintereinander ohne Liftbetrieb.

Kälte und Schnee fehlen

„Momentan schaut es leider noch ganz traurig aus“, bedauert Bürgermeister Martin Kößner. „Ein paar Mal lag eine dünne Schneeschicht, die zum Rodel- oder Bobfahren reichte, aber an Skifahren war noch nicht zu denken, da der Boden nicht gefroren war. Es gab auch bis jetzt, im Gegensatz zum Vorjahr, von der Bevölkerung noch keinen Druck zum Öffnen, weil es offensichtlich nicht ging. Im Vorjahr konnte man zwar längere Zeit Bobfahren, doch für einen Skibetrieb reichte es aber auch nicht. Ich sehe darin schon eine Erwärmung durch den Klimawandel, es war in dem Winter auch noch nicht richtig kalt.“

Sturmschaden und neue Telefonanlage

Auch wenn der Lift nicht in Betrieb ist, fallen regelmäßig Kosten an. Im Sommer war man mit einem Sturmschaden konfrontiert. Ein Baum stürzte in die Liftanlage, dadurch wurden die Gegengewichte in der Bergstation ausgehoben. Diese wurde wieder instandgesetzt und die Seilspannung musste vom TÜV überprüft werden. „Der Schaden war zum Glück durch die Versicherung gedeckt“, erklärt der Bürgermeister. „Wir haben aber auch in eine neue Telefonanlage mit einer Standverbindung zwischen Berg- und Talstation investiert.“ Man wäre prinzipiell startbereit und man könnte nach einer kurzen Vorlaufzeit aufsperren. Es gebe auch ein Covid-Präventionskonzept mit allen nötigen Hinweistafeln.

Mittlerweile konnte auch der neue Betriebsleiter Hannes Scheidl die nötige Ausbildung absolvieren, an der er im Vorjahr Corona-bedingt nicht teilnehmen konnte. „Das ist ein einwöchiger Kurs am Wifi in Zell am See“, erklärt der Bürgermeister. „Vorerst hatte Andreas Schmitmeier den Kurs gemacht, jetzt haben ihn beide.“ Der Kurs ist für Betreiber von Schleppliftanlagen ausgelegt. Darin werden Elektronik, Hydraulik und Rechtliches, wie die wiederkehrenden Überprüfungen und Seilbahngesetze, gelehrt.

Betreiber für Skihütte gesucht

Bedauerlicherweise hat man noch keinen Betreiber für die Skihütte in der Talstation gefunden. „Da würden wir uns sehr freuen, wenn wer daran Interesse hätte“, ruft Kößner noch einmal in Erinnerung.

