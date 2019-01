Eine seltene Gelegenheit hatten Wintersportler am Wochenende beim Maiswaldlift: Nachdem in der letzten Saison mangels Schnee der Lift überhaupt nicht in Betrieb war, konnte man erstmals in dieser Saison am Samstag und Sonntag über die Piste flitzen.

Freilich, allzu hohe Ansprüche an den Pistenzustand durfte man nicht stellen, da Schnee und Boden zum Präparieren zu weich waren, aber zum Üben vor dem Skiurlaub oder der Schulskiwoche reichte es allemal. „Die meisten Leute kamen am Samstag, dann hat es leider auf den Schnee geregnet, und am Sonntag war es deshalb richtig eisig“, fasst Liftwart Johann Amberger zusammen. Am Montag ließen Schneelage und Pistenzustand keinen Betrieb mehr zu – nun heißt es auf weiteren Schneefall warten.

„Erst wenn wir mindestens zehn Zentimeter Neuschnee dazubekommen, ist an einen Liftbetrieb wieder zu denken“, stellt Amberger klar. Infos, ob der Maiswaldlift in Betrieb ist oder nicht, erhält man bei der Gemeinde Dobersberg (02843/2332, werktags) oder am Wochenende auch direkt bei Johann Amberger (02843/26262).