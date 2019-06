Knapp 300 Meter geht es auf zwei Spuren die Karlsteiner Straße hinunter hinein ins nasse Vergnügen – die Rede ist vom „2. Raiffeisen-Club Woodquarter Splash“, der am 6. Juli in Groß Siegharts stattfindet.

Im Vorjahr wurde erstmals die große Wasserrutsche in der Stadt aufgebaut. Die Idee dazu kam von Bürgermeister Gerald Matzinger, und die Umsetzung erforderte viel persönliches Engagement. „Der Gedanke schwirrte schon lange in meinem Kopf herum. Ich wollte ein einzigartiges Event haben, das man mit Groß Siegharts verbindet, so wie Raabs das Drachenbootrennen hat. Doch so eine Rutsche ist schwer zu finanzieren“, erläutert Matzinger im NÖN-Gespräch.

Als erster Schritt wurde der Verein „Red Woodquarters“ gegründet. Matzinger wollte die Rutsche ursprünglich mieten. „Doch das hätte 20.000 Euro für einen Tag gekostet. Ich habe mich dann umgesehen und in China eine den EU-Richtlinien entsprechende Rutsche gefunden, die etwa 18.000 Euro kostete, und sie privat gekauft“ erzählt Matzinger. Doch das war nicht die einzige Hürde. Man brauchte auch noch weiche Unterlagen, insgesamt etwa 1.800 m2. In Österreich und Deutschland waren diese Matten derart teuer, dass die das Budget gesprengt hätten.

Gemeinde / Google Maps Die Rutschbahn führt auf fast 300 Metern Länge die Karlsteiner Straße hinunter zum Dr.-Rudolf-Kraus-Platz.

Wieder musste Matzinger nach China ausweichen, wo die Matten um 20.000 Euro zu haben waren. Durch Sponsoren, allen voran der Raiffeisenclub, sollen die privat vorgestreckten Kosten refinanziert werden.

Nach dem Erfolg im Vorjahr hofft Matzinger auch heuer wieder auf gutes Wetter. Los geht es um 10.30 Uhr. Um Ordnung in den erwarteten Besucheransturm zu bringen und zu lange Wartezeiten zu vermeiden, wurden sechs Zeitblöcke zu je 90 Minuten definiert, innerhalb derer ein gewisses Kontingent an Personen die Rutsche benutzen kann. „Wir werden außerdem die größte Gruppe und die besten Verkleidungen prämieren“, kündigt Matzinger an.

Der Aufbau der fast 300 Meter langen Rutschbahn wird am Vortag erfolgen. Etwa 20 Helfer sind dafür notwendig und rund zweieinhalb Stunden Zeit. Gerutscht werden kann mit und ohne Reifen, wobei mit Reifen höhere Geschwindigkeiten erreicht werden.