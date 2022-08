Austrian Open in Groß Siegharts: Abschluss mit Clubbing

Werbung

Für DJ Matthasel aus Groß Siegharts war es ein Heimspiel. Er schaffte es die Besucher auf die Tanzfläche zu locken und sie so richtig in Partystimmung zu bringen. So schnappten sich die Gäste kurzerhand die Schulter des Vordermanns und machten eine Polonaise um Rollstuhltennis-Legende Nico Langmann. Er ist nicht nur die Nr. 1 in Österreich, sondern hat sich auch den 17. Platz in der Weltrangliste gesichert. Mit von der Partie waren auch Bürgermeister Ulrich Achleitner, Vizebürgermeister Michael Litschauer, Obmann des Tennisclubs Groß Siegharts Andreas Hauer und Stadtamtsdirektor Jochen Strnad.

