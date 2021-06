Zu einer der wichtigsten Initiativen hinsichtlich der Förderung der musikalischen Jugend zählt der größte Jugendmusikwettbewerb prima la musica für Musikschüler und Musikstudenten aus Österreich, Liechtenstein und Südtirol.

Angelika Piffl aus Rossa trat anfangs März 2021 beim Landeswettbewerb für NÖ in der Altersgruppe IIIplus (14-16 Jahre) an und sicherte sich mit einer erstklassigen Leistung einen ausgezeichneten Erfolg, wurde mit 95 erreichten Punkten Landessiegerin und hat sich zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Ende Mai in Salzburg qualifiziert.

An der Universität Mozarteum Salzburg konnte Angelika die hochkarätige Jury nun ebenfalls mit ihren Darbietungen überzeugen, erreichte diesmal Silber („mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“), und zählt damit zu den besten Hornisten Österreichs in ihrer Alterskategorie. Professionell korrepetiert wurde Angelika bei ihrem Auftritt von Iris Marina Wefers.