Es begann mit einer Idee in einer gemütlichen Geburtstagsrunde Anfang 2013, führte zu einigem Kopfschütteln, und endete schließlich in einer gemeinsamen Anstrengung eines ganzen Dorfes: die Errichtung einer neuen Kapelle in Ruders.

Die über fünf Jahre dauernde Geschichte des ambitionierten Projekts, in das die Ortsbevölkerung im Laufe der Jahre mehrere tausend Arbeitsstunden investierte, fand am Sonntag mit der Weihe des Gotteshauses durch Weihbischof Anton Leichtfried ihren Abschluss. Der Obmann des Dorferneuerungsvereins Ruders, Franz Gillitschka, ließ die Geschichte des Vorhabens noch einmal Revue passieren. Die Planung nahm einige Zeit in Anspruch, erst im Mai 2016 startete das Bauvorhaben mit den ersten Baggerarbeiten.

„Viele helfende Hände wirkten an der Kapelle mit, jeder brachte sich nach seinen Möglichkeiten ein, wenngleich wir für gewissen Dinge natürlich auf Fachfirmen zurückgreifen mussten“, hob Gillitschka hervor.

Ein Meilenstein war, als zu Weihnachten im Vorjahr erstmals die Glocke läutete. Der Bau ging in die Zielgerade, doch dann folgte ein schwerer Schlag: Bernhard Altmann, der Organisator hinter dem Projekt, der fast bei jeder Arbeit dabei war, starb im Frühjahr überraschend. „Bernhard war derjenige, der das Heft in die Hand nahm und sagte, gehen wir es an. Ihr könnt stolz sein, was Bernhard für Ruders geleistet hat“, wandte sich Bürgermeister Roland Datler in seiner Ansprache an die Familienangehörigen des Verstorbenen. Die Kapelle mit ihrem Vorplatz sei ein Gewinn für die Ortschaft, betonte Datler. Bezirkshauptmann Günter Stöger lobte die Initiative der Ortsbevölkerung: „Hier halfen allen zusammen, um ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.“

200 Jahre alte Kapelle war sanierungsbedürftig

Die Alternative zum Neubau wäre eine Sanierung der alten Ortskapelle gewesen, die jedoch ungünstig direkt neben der Straße lag und keine Möglichkeit für einen Vorplatz bot.

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gastern beschloss 2014, dem Dorferneuerungsverein die 30.000 Euro Materialkosten für die Sanierung der alten Kapelle als Förderung für den Neubau zur Verfügung zu stellen.