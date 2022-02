Als Groß-Siegharts zur Stadt wurde

Niederösterreich war gerade sechs Jahre alt, als sich die Ortsbevölkerung am 4. März 1928 im Rahmen einer Volksbefragung mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, dass Bürgermeister Wilhelm Zenker und die Gemeindevertreter bei den zuständigen Landesgremien ein entsprechendes Ersuchen zur Stadterhebung einbringen sollten.

Am 14. März 1928 wurde Groß-Siegharts zur Stadt erhoben. Das Wochenende 4. und 5. August 1928 setzte dann die Gemeindeverwaltung für die offiziellen Stadterhebungsfeierlichkeiten an. Ausschlaggebend für die Zeitverschiebung waren die vielfältigen organisatorischen Vorbereitungen. Der zweite Vizebürgermeister, Bürgerschuldirektor Franz Sauer, verfasste eine Festschrift. Ein aus Metall hergestelltes Festabzeichen wurde in Auftrag gegeben. Eine Vielzahl von Plakaten wurde affichiert und zahlreiche Ehreneinladungen an prominente Festgäste versandt. Fritz Altrichter und Josef Behr bereiteten einen historischen Festzug mit 250 Mitwirkenden vor.

Bereits Tage vor dem ersten Augustwochenende wurden im Stadtzentrum Triumphbögen errichtet und das Schlossgebäude sowie die Häuser mit Kränzen, Blumen und zahlreichen blau-weiß-blauen Fahnen geschmückt.

Am Abend des 4. August starteten die Feierlichkeiten unter Teilnahme aller Vereine und zahlreicher Gemeindebürger mit einem großen Fackelzug.

Im neu errichteten großen Saal des Invalidenkinos hielt Bürgermeister Wilhelm Zenker (Großvater des derzeitigen Bürgermeisters Ulrich Achleitner) die Festansprache. Anschließend musizierten bis spät nachts die Arbeitermusikkapelle Wurz sowie der Arbeitergesangsverein und der Männergesangsverein „Biedersinn“.

Die Reihe der Festveranstaltungen erreichte am Sonntagnachmittag mit einem historischen Festzug, an dem sämtliche Vereine und Körperschaften der Stadt teilnahmen, ihren Höhepunkt. Besonderen Beifall fanden die dem Festzug eingegliederten historischen Gruppen, unter denen wieder die seinerzeit hier bodenständig gewesenen Bandlkramer in malerischer Tracht und der Festwagen mit dem alten Bandwebstuhl Aufsehen erregten.

Bei der abschließenden Festveranstaltung im Schlosspark verwies nach einem von Lehrer Eipeldauer verfassten und von Mizzi Wurth gesprochenen Festprolog Landeshauptmann Dr. Karl Buresch in seiner Festrede auf die altehrwürdige Geschichte des vormaligen Marktes, über dessen bewegten Schicksalen die Tatkraft und Arbeitsfreudigkeit der Bevölkerung von Groß-Siegharts immer wieder hinweg gefunden haben.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden