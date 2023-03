Raabs: Franz Fischer folgt auf Mayer

Es war keine Überraschung, dass Rudolf Mayer mit 8. März sein Amt als Bürgermeister zurücklegt. „Ich habe schon bei der letzten Wahl verkündet, dass ich mich im Laufe dieser Periode aus dem politischen Leben zurückziehen werde“, erklärt Mayer, der mit 18,5 Jahren derzeit der längst dienende Bürgermeister ist. „Meinen Hauptberuf als Direktor der Handelsakademie Waidhofen werde ich aus heutiger Sicht noch einige Jahre ausüben“, möchte er eventuellen Spekulationen entgegenwirken.

Rudolf Mayer war das „Handwerk“ quasi in die Wiege gelegt, war doch sein Vater, Rudolf Mayer sen., der erste Bürgermeister der Großgemeinde Raabs. „Ich habe Politik praktisch schon von Kindheit an miterlebt. Irgendwie war dadurch mein Weg vielleicht vorgezeichnet, auch wenn ich das Bürgermeisteramt nie aktiv angestrebt habe“, erinnert sich Mayer, der bereits 1995 in den Gemeinderat gewählt wurde.

Als eindeutigen Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet Mayer die grenzüberschreitende Landesausstellung 2009 im Lindenhof mit mehr als 400.000 Besuchern. Auch der Radweg Thayarunde (hier betont er die ausgezeichnete Kooperation mit dem damaligen Obmann Reinhard Deimel) und der bezirksweite Ausbau des Breitband-Internets sind neben der Errichtung des JUFA-Hotels im ehemaligen Landespflegeheim Meilensteine seiner Laufbahn.

Auch Katastrophen für Gemeinde gut gemeistert

Weniger gern erinnert sich der scheidende Bürgermeister an die Hochwasserkatastrophe 2006, bei der seine Gemeinde mit über 550 Schadensmeldungen und einer Schadenssumme von mehr als 14 Mio. Euro betroffen war. „Das einzig Positive daran war, dass wir das Sanierungsprojekt Thayatal-Vitalbad im Anschluss daran umgesetzt haben.“

Wenig stolz zeigt sich Mayer darüber, dass Raabs 2011 zur Sanierungsgemeinde wurde, „was sich so schnell auch nicht ändern wird“. Man könne aber mit Zustimmung des Landes dennoch zahlreiche Projekte umsetzen.

Die Gemeinderatssitzung am 6. März mit Rechnungsabschluss 2022 will Rudolf Mayer noch selbst leiten. „Ich übergebe das Steuer des Schiffes Stadtgemeinde Raabs erhobenen Hauptes“, scherzt er. „Ich denke, dass ich eine gute Basis geschaffen habe“, und verweist auf das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020, bei der die ÖVP Raabs mit 82 Prozent der Wählerstimmen das eindeutig beste Ergebnis einfahren konnte. „Es ist jetzt Zeit für neue Ideen.“

Doch wie soll es nach der „Ära Mayer“ im Raabser Gemeinderat weitergehen? Die Weichen dafür wurden bereits im Parteivorstand gelegt. Franz Fischer soll das Amt des Bürgermeisters übernehmen, Die jetzige Stadträtin Margit Auer (sie ist für Wirtschaft, Kultur und Tourismus zuständig) wird mit den Agenden der Vizebürgermeisterin betraut. Gemeinderat Harald Bauer soll neuer Stadtrat werden. Um für diese Aufgabe gerüstet zu sein, leitet er bereits den Sozialausschuss. Als neuer Gemeinderat soll Tobias Richter angelobt werden. Er war bereits als Obmann des Jugendvereins Raabs aktiv tätig. „Das ist natürlich nur ein Parteivorschlag. Die endgültige Entscheidung wird erst im Gemeinderat gefällt“, betont Mayer.

Bisher alle Bürgermeister aus der Stadt Raabs

Vielleicht noch ein interessanter Nebenaspekt: Wenn Franz Fischer zum Bürgermeister gewählt wird, gibt es erstmals in der Geschichte der Großgemeinde Raabs einen Bürgermeister, der nicht aus der Stadt Raabs kommt. Bisherige Bürgermeister waren Rudolf Mayer sen., Othmar Knapp und Rudolf Mayer jun.

Die Vizebürgermeister kamen öfters aus den Katastralgemeinden, z.B. Ignaz Nagl, Kurt Mauthner, Otmar Pfeiffer, Leo Witzmann und derzeit Franz Fischer. Der einzige Vizebürgermeister bisher, der aus Raabs kam, war Albert Zwickl, der Vater der voraussichtlich zukünftigen Vizebürgermeisterin Margit Auer.

