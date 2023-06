Dies teilte die Marktgemeinde Waldkirchen am Mittwoch in einer Presseaussendung mit. Die konstituierende Sitzung zur Neuwahl von Bürgermeister und Vizebürgermeister findet am 30. Juni statt.

Wahrscheinlich wird der jetzige geschäftsführende Gemeinderat Reinhard Ringl der neue Bürgermeister und der jetzige geschäftsführende Gemeinderat Herbert Haidl der neue Vizebürgermeister.