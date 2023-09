Schulcampus Groß-Siegharts: Erster Bauabschnitt vor Abschluss

Kurz vor den Sommerferien starteten die Arbeiten für die Adaptierung und Erweiterung des bestehenden Mittelschulgebäudes zum „Bandlkramer-Schulcampus“. Während der Sommerferien wurden auf der Baustelle große Fortschritte gemacht.

Im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß wurden Abbrucharbeiten durchgeführt, ein Lifttrakt zugebaut, und im 1. Obergeschoß eine neuer Verwaltungstrakt errichtet. Im 2. Obergeschoß wurden die Klassen saniert und neue Sanitäranlagen eingerichtet. Das bestehende Dach wurde abgebaut, ein Zubau in Holzleichtbauweise für Physiksaal, EDV-Saal und Mehrzweckraum errichtet und mit einer neuen Dacheindeckung versehen, die bereits für die Installation einer Photovoltaikanlage vorbereitet ist. Dieser Zubau befindet sich derzeit im Rohbaustadium.

Weiter gediehen ist bereits der Verwaltungstrakt, wo gerade die abschließenden Arbeiten erfolgen, sodass er zu Schulbeginn genutzt werden kann. Es gibt einen gemeinsamen Konferenzraum für alle drei am Standort untergebrachten Schultypen - Volksschule, Neue Mittelschule und Allgemeine Sonderschule, wobei es für die Sonderschule auch ein eigenes Lehrerzimmer im Erdgeschoß geben wird. Bis zur zweiten Schulwoche soll auch ein provisorisches IT-Netzwerk betriebsbereit sein.

Lüftung automatisch mittels CO2-Messung

Die Vernetzung über moderne Haustechnik via Loxone spielt überhaupt eine wesentliche Rolle im Schulcampus. Alle Räume sind mit Anwesenheitsmeldern, die auf Bewegung und Geräusche reagierten und das Licht automatisch einschalten bzw. nach 15 Minuten ohne Anwesenheit von Personen wieder abschalten. In den Klassen wird der CO2-Gehalt der Raumluft mittels Sensor überwacht - steigt er zu hoch an, werden automatisch die Oberlichten geöffnet. Über einen verblendeten Schlitz in der gegenüberliegenden Wand wird eine Querdurchlüftung hergestellt.

Ab Mitte September 2023 bis Ende Jänner 2024 geht das Projekt in den zweiten Bauabschnitt. Estrich, Trockenbau, Elektro, Sanitär, Malerarbeiten und EDV-Installation im aufgestockten Teil sollen bis Dezember 2023 abgeschlossen sein, der Physiksaal und EDV-Raum sollen im Jänner 2024 aus dem Erdgeschoß in die neuen Räumlichkeiten im 2. Obergeschoß übersiedeln. Im Erdgeschoß werden bis Dezember 2023 die Schulküche, ein Werkraum und eine Bibliothek errichtet, und bis Jänner 2024 eingerichtet. Ab dem Sommersemester ist das 2. Obergeschoß voll ausgebaut und funktionsfähig. Die alte Schulküche und die alten Werkräume werden geräumt.

Übersiedelung im Sommer 2024

Der dritte Bauabschnitt soll im Februar 2024 beginnen und bis August 2024 dauern. Hier erfolgen die Räumung des alten Physiksaals, der alten Physiksammlung und des Klassentrakts im Erdgeschoß für textiles Werken. Dort, wo sich jetzt im Erdgeschoß Schulküche, EDV-Saal und textiles Werken befinden, werden die Klassen für die Allgemeine Sonderschule (ASO) errichtet und adaptiert. Ebenso wird im Erdgeschoß die Nachmittagsbetreuung adaptiert und errichtet, der alte Physiksaal zu einem Mehrzweckraum für die Volksschule und die alte Physiksammlung zu einem Gruppenraum für die Volksschule umgebaut. In den Sommerferien wird der Klassentrakt, in dem derzeit noch die Musikschule untergebracht ist, saniert.

Parallel dazu erfolgt die Übersiedelung der Nachmittagsbetreuung vom alten Volksschulgebäude ins Schulzentrum, die Übersiedelung der Musikschule in die alte Volksschule, die Übersiedelung der ASO ins Schulzentrum und die Übersiedelung der Volksschule ins Schulzentrum. Die offizielle Eröffnung ist für Oktober 2024 geplant.