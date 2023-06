Platz drei im Landesfinale für Volksschule Pfaffenschlag

Wieder begleitet von den Schülern der 1. und 2. Klasse als Schlachtenbummler, vielen Eltern und diesmal auch von Anfang an Bürgermeister Werner Liebhart und Vizebürgermeister Josef Flicker, machten sich die Schüler am 2. Juni auf den Weg nach Horn.

Begleitet von tollen Marschklängen der Militärmusik Niederösterreich marschierten alle Schüler mit den Begleitpersonen und den Ehrengästen am Sportplatz Horn ein. Zehn Schulen kämpften um den Einzug ins Bundesfinale, welches am 20. Juni in Wien stattfindet.

Die Volksschule Pfaffenschlag erreichte mit 465 Punkten den ausgezeichneten 3. Platz, ganz knapp vor den Volksschulen Asperhofen und Kürnberg, die sich den 1. Platz teilen, da sie Punktegleichstand hatten. Zur Siegerehrung nach Horn kam auch Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Johannes Tüchler, um der einzigen Schule aus dem Bezirk Waidhofen zu der hervorragenden Leistung zu gratulieren.

Die beiden Teilnahmen in Langschlag und Horn waren ein tolles Erlebnis für die Schüler der 3. und 4. Klasse, der Kampfgeist und der Ehrgeiz waren riesengroß und der Teamgeist untereinander super spürbar. Ein tolles Erlebnis war auch das Besichtigen eines Polizei-Hubschraubers, welcher am Parkplatz gelandet ist. Die Kinder konnten darin Platz nehmen und viele Fragen stellen.

Die Gemeinde Pfaffenschlag ist mächtig stolz auf ihre Schüler und freut sich sehr über die tollen Ergebnisse.