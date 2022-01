Müllmengen im Bezirk Waidhofen steigen jährlich

Die Weihnachtszeit bringt üblicherweise auch ein erhöhtes Abfallaufkommen mit sich. Welche Mengen dieses Weihnachten aufkamen, lässt sich derzeit noch schwer deuten, berichtet Abfallverbands-Geschäftsführer Robert Altschach: „Da die Behälter erst geleert werden und wir die Abfallmengen erst rückwirkend bekommen, kann man erst im Jänner sagen, wie das Müllaufkommen ausgefallen ist.“

Altstoffsammelzentren wurden in Lockdowns überrannt. Grundsätzlich könne man jedoch sagen, dass die Müllmenge in der Pandemie gestiegen sei, und die Altstoffsammelzentren betreffend Sperrmüll überrannt worden seien. „Es waren wirklich große Mengen zu bewältigen“, weiß Altschach. „Das ist ein Phänomen der Lockdowns, wo die Leute offensichtlich Zeit haben, um gewisse Dinge auszumisten bzw. ins Eigenheim zu investieren und alte Möbel und Elektrogeräte austauschen.“ Auch beim Hausmüll gebe es einen Anstieg. Metall- und Altglas Verpackungen seien 2021 wieder gestiegen. Die Behälter auf den circa 350 Sammelinseln im Bezirk mussten zum Teil erweitert werden. Der Hausmüll wachse im Bezirk jedes Jahr zwischen zwei und drei Prozent.

„Zu Weihnachten ist immer mehr Müll“, bestätigt Altschach. „Geschenk- bzw. Glanzpapier gehört jedoch in den Restmüll, denn das ist nicht recyclebar. Das ist ein gängiger Fehler, der gerne gemacht wird.“

Herausforderung sind Kartonverpackungen. Die größte Herausforderung seien aber Kartonverpackungen aus dem Trend der Lockdown-bedingten Online-Bestellungen. Vor allem in Wohnhausanlagen würden die Schachteln schlecht zusammengefaltet und die Altpapierbehälter seien dann schnell überfüllt. „Manche Wohnhausanlagen wollen dann eine Zwischenentleerung und das kostet allen Bewohnern der Anlage Geld“, weist Altschach hin. „Kartons können auch bei allen zwölf Altstoffsammelzentren kostenlos und ungefaltet abgegeben werden. Darum der Appell, wenn die Behälter voll sind, zuerst ins Altstoffsammelzentrum bringen, dann belaste ich nicht das Behältervolumen zuhause, denn Werbeprospekte kommen ohnehin genug.“

Forderung nach kürzeren Intervallen. Beim Altpapier komme öfter die Forderung, in kürzeren Intervallen zu entleeren. „Natürlich könnte man statt alle acht Wochen, alle sechs Wochen entleeren. Aber das kostet auch denen Geld, die es nicht benötigen“, erörtert Altschach.

Wenn der Hausmüll einmal zu viel sei, könne man nicht einfach irgendeinen Sack daneben stellen.

Hier gebe es die Möglichkeit, beim Abfallverband oder der Gemeinde einen 60 Liter Restmüllsack um 5,50 Euro zu kaufen. Diesen Sack könne man auch ins Altstoffsammelzentrum bringen. „Natürlich kann man auch eine Zwischenentleerung anfordern, dass ist halt die teuerste Variante“, sagt Altschach.

In die Sammelzentren könne man so ziemlich alles bringen, nur sei nicht alles im Rahmen der Müllgebühren gratis. Agrarfolien, alle Arten von Bauschutt oder Altreifen seien kostenpflichtig. Übliche Verpackungsfolien seien kostenlos, denn mit dem Produktkauf würde schon die Entsorgungsgebühr bezahlt.

Abgebrannte Feuerwerkskörper in den Restmüll. Abschließend weist Altschach noch hin: „Abgebrannte Feuerwerkskörper gehören in den Restmüll, Tetra Paks in den Gelben Sack oder Restmüll. Aluschalen von Tierfutter wirft man in die Metalltonne, Katzenfutterbeutel mit der Packstoffbezeichnung „PE“ auf der Rückseite in den Restmüll.