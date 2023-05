Bahnstraße in Raabs wurde um 320.000 Euro saniert

Die Sanierung der Bahnstraße in Raabs ist abgeschlossen und wurde am 26. Mai vom 2. Präsident des NÖ Landtages, Gottfried Waldhäusl,, Bundesrätin Viktoria Hutter und Bürgermeister Franz Fischer sowie dem Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen , Gerald Bogg , dem Verkehr übergeben.

Nach der Errichtung des Gehsteiges und der Montage des Geländers als Absturzsicherung sind die Arbeiten für die Sanierung, welche Mitte September des Vorjahres begonnen haben, abgeschlossen. Die Bahnstraße ist der Hauptzubringer zum Jugend- und Familiengästehaus, dem über die Grenzen NÖ hinweg beliebten Radweg „Thayarunde“ sowie zum örtlichen Lagerhaus und ist somit auch Zubringer der Ernteprodukte.

Bedingt durch den schlechten Bauzustand und den alten Fahrbahnbelag entsprach die Landesstraße nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Auch Gehsteige für die schwächeren Verkehrsteilnehmer fehlten zur Gänze. Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Raabs die Sanierung beschlossen

Auf einer Länge von rund 220 Metern wurde die gesamte Fahrbahnkonstruktion komplett erneuert sowie die Quer- und Längsneigungen für einen optimalen Abfluss der Oberflächenwässer neu hergestellt. Auch Einlaufschächte bzw. Einlaufgitter wurden neu versetzt. Die Fahrbahn wurde in einer Breite von mindestens 5,50 Metern ausgeführt, wofür an der Südseite der Straße Felsabtragungen durchgeführt wurden. An der Nordseite wurde für die Fußgänger auf die gesamte Sanierungslänge der Landesstraße hinaus ein rund

300 Meter langer neuer Gehsteig errichtet. Hierfür war auch die Errichtung einer Stützmauer an der Böschung zur Thaya hin notwendig. Als Abgrenzung zum Fließverkehrs wurden die Hoch-, Schräg- und Tiefborde neu hergestellt.

Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Raabs in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region sowie der Brückenmeisterei Zwettl (Brückengeländer) durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 320.000 Euro, wobei rund 190.000 Euro auf das Land NÖ und rund 130.000 Euro auf die Stadtgemeinde entfallen.

