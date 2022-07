Baumaßnahmen am Gymnasium Waidhofen/Thaya

Werbung

Bereits seit 13. Juni 2022 wird am Gebäude des Gymnasiums wieder fleißig saniert und erneuert. Am „Neubau“ des großen Gebäudes wurde ein Gerüst aufgestellt, damit auf dem Dach und an der Fassade mit umfangreichen Arbeiten begonnen werden kann.

Bei Arbeiten im letzten Sommer, als das Dach des älteren Teils des Gebäudes ausgebessert und damit „dicht gemacht“ wurde, wurden auch beim Blechdach des neuen Gebäudeteils Schäden sichtbar. Durch Wassereintritt bei den Dachflächen waren auch schon Beschädigungen am Gesimse des Bauwerks aufgetreten. Dies machte eine neue Etappe der Sanierung notwendig, die im heurigen Juni begonnen worden ist.

Es werden nun während der Sommerferien mehrere Handwerksfirmen parallel arbeiten, um dieses umfangreiche Vorhaben durchführen zu können. Das vorhandene Dach muss abgetragen werden, danach wird der Dachstuhl verstärkt, sodass das Dach auch an Stabilität gewinnt, um in Zukunft auch eine Photovoltaikanlage tragen zu können.

Auch muss die ganze Fläche wieder mit einem neuen Dach geschlossen werden. Die Schäden an der Fassade, besonders am Gesimse, die auch beträchtlich sind, müssen beseitigt werden. Um wieder ein schönes und harmonisches Bild des Gebäudes bieten zu können wird an den Gebäudeteilen, die jetzt saniert werden, auch ein neuer Anstrich vorgenommen. Es wurde ein sehr straffer Zeitplan erstellt, um die umfangreichen Arbeiten in den Sommerferien fertigstellen zu können.

Umstellung der Heizung wird angedacht

Direktor Roland Senk hofft auf Fertigstellung bis Schulbeginn. Foto: privat

„Wir sind sehr froh, dass die Bundesimmobiliengesellschaft dieses Projekt durchführt, weil damit weitere Schäden am Gebäude vermieden werden können und die geplanten Maßnahmen das Bauwerk fit für die Zukunft machen werden. Diese Aussichten lassen auch die zusätzliche Arbeit für uns in der Schule leichter erscheinen“, gibt sich Direktor Roland Senk zuversichtlich.

Neben dieser Großbaustelle wird auch die Turnsaalbeleuchtung in beiden Turnsälen erneuert. LED-Leuchtkörper werden eine bessere Ausleuchtung der Säle schaffen und dazu auch Einsparungen beim Energieverbrauch erzielen. Da die Schule mit Gas geheizt wird, prüft die BIG (Bundesimmobiliengesellschaft), die dieses Gebäude betreut, auch eine Umstellung des Heizsystems. „All diese Vorhaben sind aufwendig und verursachen große Kosten, doch werden hier wichtige Investitionen getätigt. Die Betreuung dieses Bundesgebäudes durch die BIG ist hier sehr hilfreich und professionell, sodass auf diese Weise auch die Bauaufsicht sehr genau durchgeführt werden kann“, stellt Senk fest.

Das Gerüst beim Gymnasium und die Arbeiten werden während der ganzen Sommerferien sichtbar sein. Die Fertigstellung mit Schulbeginn ist sehr wünschenswert, damit dann im Herbst problemlos das neue Schuljahr begonnen werden kann. Auch die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen wird ohne größere Störungen im älteren Teil des Gebäudes stattfinden können.

„Die derzeitige Situation in der Bauwirtschaft, die von Lieferengpässen und Personalmangel geprägt ist, wird dieses Vorhaben sicherlich nicht einfach machen“, meint Direktor Roland Senk abschließend.

