Etliche Wege und Straßen werden erneuert: Der Gemeinderat gab dafür in der Vorwoche grünes Licht.

Die vorgesehenen Abschnitte sind „schon sehr sanierungsbedürftig“, erklärt Bürgermeister Ulrich Achleitner. Darüber hinaus sei es die Aufgabe einer Gemeinde, Infrastruktur zu schaffen: „Und das wollen wir innerhalb unserer Möglichkeiten machen. Eine Gemeinde ist dann für Ansiedelungen attraktiv, wenn auch die Straßen erneuert und nicht desolat sind.“ Öffentliche Förderungen, „um die bisher nicht angesucht wurde“, sollen dafür abgeholt werden. Was wird erneuert?

Sieghartsles. Die Gemeindestraße in Richtung Waldreichs wird verlängert, die Arbeiten vergibt die NÖ Agrarbezirksbehörde. Dieser liegt eine Kostenschätzung von 75.000 Euro vor. Die Stangl Recycling GmbH und die Strabag AG werden die Arbeiten übernehmen.

Zeitgleich werden Kanalprojekte umgesetzt: Die Stadtgemeinde hat eine Einigung mit zwei Eigentümern getroffen, das Wasser darf bei Starkregen-Ereignissen über ihre Privatgründe abgeleitet werden. Der bestehende Schmutzwasserkanal wird künftig dem Regenwasser dienen (dass das möglich ist, hat eine Kamerabefahrung ergeben) und wird zudem verlängert, damit das nasse Gut in den Bach abgeleitet werden kann. Parallel dazu wird ein Schmutzwasserkanal verlegt.

Bergfeldweg. Ein Teil gehört zur Thayarunde und ist in einem „sehr schlechten Zustand“, wie es in der Gemeinderatssitzung heißt. Der Abschnitt von der Anbindung an die Gemeindestraße „Am Huppelteich“ bis zur Kreuzung in Richtung Sportplatz wird daher saniert. Die Agrarbezirksbehörde hat nach einem Auftrag der Stadt die Ausschreibung übernommen. Die Stangl Recycling GmbH hat den Zuschlag für den Erdbau und die Tragschicht erhalten (12.000 Euro). Die Strabag AG erhält indes den Auftrag für die Deckschicht (34.000 Euro). Zur Finanzierung des Projekts wird beim Land NÖ um Bedarfszuweisung angesucht: Das betrifft den Bergfeldweg genauso wie das Vorhaben in Sieghartsles.

Bachgasse. Der desolate Zustand der Gemeindestraße soll der Vergangenheit angehören: Die Sanierung wird durch die Agrarbezirksbehörde durchgeführt, die die Kosten auf etwa 23.000 Euro schätzt. Die Aufträge werden erneut an die Stangl Recycling GmbH und die Strabag AG vergeben. Budgetiert wird das Sanierungsvorhaben in der laufenden Gebarung unter Instandhaltung Gemeinde straßen.

Waldreichs. Die obere Hauptstraße in der Katastralgemeinde Waldreichs wird erneuert. Henning & Partner, zuständig für die Ausschreibung, holte vier Angebote ein: Die Leithäusl GesmbH erhält als Billigstbieter den Auftrag (98.000 Euro). Die Finanzierung soll über den vorhandenen Überschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 141.000 Euro erfolgen.