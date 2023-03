Windigsteig: Schäden am Kanalsystem festgestellt

Es gibt wieder massig Sanierungsbedarf in Windigsteig. Bei der Erstellung des Leitungskatasters wurden Schäden an dem Kanalsystem in Windigsteig und Markl festgestellt. Undichte Stellen sorgen für das Eintreten von Grundwasser. „Viel Fremdwasser kommt deshalb in die Kläranlage, was die Betriebskosten hebt“, erklärt Bürgermeister Nikolaus Noe-Nordberg.

Die Schäden sollen deshalb relativ rasch behoben werden, wie jüngst in einer Gemeinderatssitzung beschlossen wurde. Die Firma „Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH“ in Krems wurde für 18.900 Euro mit den Planungsarbeiten beauftragt. In zwei Etappen sollen die Schäden heuer und im kommenden Jahr behoben werden. Aufgrabungen seien dabei laut Noe-Nordberg nicht notwendig: „Die Schäden werden von innen mit Robotern ausgeharzt.“

Beschlossen wurden außerdem Asphaltierungsarbeiten an mehreren Stellen in der Gemeinde. Allen voran wird heuer die bisher unbefestigte Straße im Siedlungsgebiet „Am Sonnblick“ auf eine Länge von 330 Metern asphaltiert. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 114.000 Euro. Die Nebenanlagen sollen laut dem Bürgermeister folgen, sobald mehrere Parzellen auch wirklich bebaut sind. Auch in der Siedlungsstraße Kottschallings und bei der Aufbahrungshalle wird es Asphaltierungsarbeiten geben. Außerdem ist in Markl die Errichtung eines Buswartehäuschens geplant. In Matzlesschlag soll ein neuer Gehsteig gebaut werden.

Auch der Rechnungsabschluss 2022 stand in der ersten Sitzung des neuen Jahres wie üblich an. Das Haushaltspotenzial beträgt 480.193 und das Nettoergebnis 483.711 Euro. Noe-Nordberg zeigt sich mit dem Ergebnis äußerst positiv gestimmt und auch ein wenig überrascht. „Die Bedarfszuweisungen über den Finanzausgleich von Bund und Land fielen doch höher aus, als erwartet. Das Wirtschaftswachstum nach Corona ist doch größer als angenommen“, schildert der Bürgermeister. Mit diesen Aussichten stehe es gut um die Gemeindefinanzen.

Die Gemeindeakten werden digitalisiert. Der Gemeinderat beschloss den Ankauf eines elektronischen Aktes für die Gemeindeverwaltung inklusive eines Scanners bei der Gemdat NÖ. Die vorläufig geschätzten Kosten belaufen sich auf 21.703 Euro.

In einem Kellerraum des Kindergarten- und Schulgebäudes wurden feuchte Stellen festgestellt. Es handelt sich um die Platten, die zur Dämmung angebracht wurden. Der Gemeinderat hat die Vergabe für die Abbrucharbeiten an die Firma Stark aus Irnfritz in Höhe von 16.504 Euro und den Ankauf des Lüftungssystems an die Firma Lemp Energietechnik KG aus Rastenfeld, in Höhe von 15.204 genehmigt. Die Vergabe der Feinreinigung und Trocknung wird in der nächsten Sitzung beschlossen.

Auch bei der LED-Umstellung tut sich wieder etwas. Der Gemeinderat hat die Umstellung in den Orten Grünau (16), Kleinreichenbach (24) und die Errichtung von sieben Straßenbeleuchtungskörpern „Am Sonnblick“ beschlossen. Angeschafft werden zusätzlich zehn Masten. Mit der Durchführung wurde der Windigsteiger Elektroinstallateur Alfred Böhm beauftragt.

Im Rahmen der Besprechungen für die Erstellung eines Katastrophenschutzplanes „Blackout“ wurde die Notwendigkeit über den Ankauf von Funkgeräten ersichtlich. Die Gemeinde benötigt zwei Funkgeräte. Eines für das Gemeindeamt, welches als Einsatzzentrale fungiert und ein weiteres für den Wirtschaftshof. Die beiden Geräte werden über das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz angekauft.

