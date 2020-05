Wieder ein Schritt in Richtung gewohnte Normalität: In Zemmendorf startet am 11. Mai die Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Fahrbahn ist 50 Jahre alt

Die rund 50 Jahre alte Fahrbahn wird auf 650 Metern Länge abgetragen, beginnend bei der „Haferl-Brücke“ bis ca. 50 Meter nach dem Ortsende – dort wird eine Kurve entschärft.

Im Zuge der Arbeiten wird in Zemmendorf die Wasserleitung verlegt und der Ort an die Raabser Wasserversorgung angeschlossen. Dazu wurde eine eigene Wassergenossenschaft unter der Leitung von Obmann Josef Reischl gegründet. 200.000 Euro soll die Herstellung der Zemmendorfer Wasserversorgung kosten.

Kanal wird teilweise erneuert, Fahrbahn wird breiter

Im gleichen Zug wird auch der Kanal teilweise erneuert, wofür 150.000 Euro vorgesehen sind. Die Straßensanierung selbst mit Neuasphaltierung und Verbreiterung der Fahrbahn auf 5,30 Meter samt Herstellung einer einseitigen Regenwasserableitung kostet 385.000 Euro, wovon 260.000 Euro das Land NÖ und 125.000 Euro die Stadtgemeinde Raabs trägt.

Totalsperre voraussichtlich bis Mitte des Sommers

Im Zuge der Arbeiten wird bis voraussichtlich Mitte der Sommerferien eine Totalsperre erforderlich sein. Der Verkehr wird örtlich über Großau umgeleitet.

Die Ortsbevölkerung wurde am Mittwoch in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Raabs informiert: Als Corona-Vorsichtsmaßnahme erfolgte dies im Freien mit viel Sicherheitsabstand.