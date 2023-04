Tag der offenen Tür: Vorführungen im Altstoff-Sammelzentrum

Bald sieben Jahre ist es her, dass das Altstoff-Sammelzentrum von sauber+stark in seiner heutigen Form eröffnet wurde. In diesen sieben Jahren hat sich einiges getan, zuletzt wurde das Sammelzentrum 2021 durch eine vergrößerte, moderne Kompostieranlage ergänzt.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurde kürzlich auch eine 450-kWp-Photovoltaikanlage installiert. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden auch am Tag der offenen Tür am 22. April im Mittelpunkt stehen. Die Wahl des Datums kommt nicht von ungefähr: Am 22. April wird in mehr als 175 Ländern der „Tag der Erde“ („Earth Day“) begangen, mit dem Ziel, Bewusstsein für einen umwelt- und ressourcenschonenden Lebensstil zu schaffen. „Wir wollen uns und unsere umfangreichen Services im Umweltbereich von Abfallentsorgung über Kanalservices, Herstellung von Kompost und Erden bis zur Tankreinigung und Entsorgung gefährlicher Flüssigabfälle der Öffentlichkeit vorstellen“, kündigt Standortleiter Joachim Diglas an.

Vorführungen an drei Stationen

An drei Stationen wird es Live-Vorführungen geben. Bei der Kanalservice-Station erfährt man alles rund um den Kanal (Reinigung, Wartung, Sanierung), es werden Kamerabefahrung und die Kanalsanierung mittels Inliner vorgestellt. Bei der Kompostierung kann man den Weg vom Abfall zum Produkt nachverfolgen, und beim Tankservice wird eine Tankreinigung vorgeführt. „Außerdem werden 15 Infostände mit Ausstellern zu den Themen Nachhaltigkeit, Energiewirtschaft, Digitalisierung, Abfallwirtschaft und professionelle Schädlingsbekämpfung geboten“, ergänzt Diglas. Eine Elekttrobus wird die Besucher von den Parkplätzen abholen und auch zwischen den Standorten Altstoffsammelzentrum und der ehemaligen Firma Babun pendeln, die sauber+stark vor knapp fünf Jahren übernahm und in den Betrieb integrierte und damit das Geschäftsfeld um die Flüssigabfallentsorgung und Kanalreinigung ergänzt hat. Die Firma sauber+stark ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Firmen Saubermacher und Stark, das 2002 geründet wurde. Den Standort in Waidhofen gibt es schon seit über 25 Jahren. Mit dem starken Wachstum in den vergangenen Jahren sind heute 40 Mitarbeiter am Standort Waidhofen beschäftigt.

Inzwischen plant sauber+stark in Waidhofen schon den nächsten Ausbauschritt. Auf dem östlich des Sammelzentrums gelegenen Grundstück mit einem Hektar Gesamtfläche sollen neue Parkplätze, ein Baum- und Strauchschnittlager und Abstellflächen für Leergebinde und Container entstehen. „Dieser Schritt ist notwendig, weil durch die steigenden Mengen an Abfallanlieferungen der Verkehrsfluss neu geordnet werden muss. Vor allem durch das Kompostierwerk und den Verkauf der Erde haben wir jetzt mehr Verkehr, es wird nicht nur Erde gekauft, sondern auch Grünschnitt angeliefert. Das muss in geordnete Bahnen gelenkt werden“, sagt Diglas.

Dazu kommt noch, dass im Winter naturgemäß wenig Erde verkauft wird, es wird daher Platz zum Zwischenlagern bis zum Frühling benötigt. All dies wird durch die Erweiterung auf das Nachbargrundstück ermöglicht.

