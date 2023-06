Vom Musical bis zum Tango

Ein variantenreiches Konzert wurde in der HTL Karlstein am 3. Juni von jungen, vielversprechenden Talenten geboten. Das Saxophon-Orchester der Anton Bruckner Privatuniversität Linz setzt sich aus elf hochbegabten Musikstudenten zusammen, geleitet wird es von Peter Rohrsdorfer, der seit 1994 an der Universität unterrichtet.

Dargeboten wurde Musik unter anderem aus dem Musical „Wonderful Town“ von Leonard Bernstein, aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin mit dem Highlight „Summertime“ und funkige Rhythmen aus dem „Klezmer Salsa“, einer Mischung aus jüdischer Musiktradition und lateinamerikanischer Tanzmusik des musikalischen Brückenbauers Philippe Geiss. Weltstar Charlie Chaplin kennt man vor allem als Schauspieler, Komiker und Regisseur, er war aber auch als Komponist tätig und erhielt 1973 den Oscar für die beste Filmmusik zu „Rampenlicht“. In der vom Saxophon Orchester präsentierten „Charlie Chaplin Suite“ sind vier Themen aus Chaplins Stummfilmen enthalten.

Eine weiterer Höhepunkt des Konzerts war die Uraufführung des Werks des österreichischen Komponisten Peter Wesenauer mit dem widersprüchlich-pointierten Titel „Brennende Gletscherspalten am Balkan“, dessen entfesseltes Tempo die Musiker zur Höchstform trieb. Peter Wesenauer war im Konzert persönlich zugegen, er hat auch die meisten der in Karlstein vorgetragenen Musikstücke für das Saxophon Orchester arrangiert.

Der österreichische Dirigent und Komponist Peter Wesenauer war bei der Uraufführung seines Werks „Brennende Gletscherspalten am Balkan“ in Karlstein persönlich zugegen. Foto: Monika Freisel

Das Publikum zeigte sich begeistert von den jungen Musikern und spendete reichlich Applaus. Als Zugabe spielte das Saxophon-Orchester daraufhin noch den Tango „Por una cabeza“ von Carlos Gardel.