Ellends: Aufruhr um Sträucher

„Wieder ein Stück herrlicher Natur zerstört.“ So wurde die Behandlung eines Hohlweges nahe Ellends auf Facebook bezeichnet. Der Grund der Aufregung: Auf besagtem Hohlweg stehen einige Sträucher und Hölzer, die nicht nur das Landschaftsbild bereichern, sondern auch Vögeln einen Rückzugsort bieten würden. Diese Sträucher sehen nun nach Wegarbeiten der Gemeinde stark malträtiert aus.

„Die Vögel, die seit Jahren hier ihre Fortpflanzung vollziehen, werden nun ihre vertraute ‚Heimat‘ nicht mehr vorfinden. Wann bitte erfolgt ein Umdenken? Einfach nur ein bisschen nachdenken, bevor mit hochmodernen Maschinen in der Natur herumgefuhrwerkt wird“, beschwerte sich ein User auf Facebook. Bürgermeister Ulrich Achleitner ist vom Ergebnis der Wegarbeiten ebenfalls nicht angetan, spricht aber von einem Fehler, der so nicht geplant war: „Es wurde leider etwas zu heftig gefräst, wobei auch die Sträucher malträtiert wurden. Das war so nicht geplant und tut uns auch leid.“

Die Arbeiten am Weg wurden aufgrund von schlechtem Wasserabfluss gemacht. „Wenn auf solchen Wegen lange nichts gemacht wird, kann eine Schicht entstehen, die das Versickern verhindert“, erklärt Achleitner. Diese Schicht könne man mit einem Bagger abgraben oder, wie in diesem Fall, wegfräsen und damit die Erde ins benachbarte Feld bringen.

Dabei entstand der Schaden unbeabsichtigt. Groß ändern könne man daran jetzt nichts mehr. Die Sträucher würden aber wieder nachwachsen. Für den entstandenen Schaden an der Natur entschuldigt sich die Gemeinde.

