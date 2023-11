Halloweenparty in alter Volksschule: Deko mit viel Liebe zum Detail

Zum dritten Mal verwandelte sich die alte Volksschule in Karlstein in eine schaurige Halloween-Location. In Zusammenarbeit mit dem Verein KuuK, dem Theater-, Pensionisten- und Verschönerungsverein stellten die Helfer diese Veranstaltung auf die Beine. Mit viel Liebe zum Detail und Einfallsreichtum wurde die schaurige Deko platziert, darunter auch etwas zum Anbeißen & Probieren: Halloween-Brote und der Drink „Bloody Brain“.

Für strahlende Augen sorgte die spektakuläre Feuershow des Straßenkünstlers Jonni aus Allentsteig, der sich spontan ankündigte. Auch von seinen Balancier- und Jonglierkünsten waren die Besucher begeistert. Er balancierte nicht nur einen Sessel, sondern auch einen Heurigentisch gekonnt auf seinem Kinn.