Es ist ein Vorwurf, den man im Gespräch über die Corona-Zeit immer wieder hört: Ämter und Behörden würden sich hinter Infektionsschutzmaßnahmen verstecken, um unliebsamen Parteienverkehr zu reduzieren und Bürger mit ihren Anliegen im Regen stehen zu lassen – vor allem ältere Leute, die nicht so vertraut mit elektronischen Kommunikationsmitteln sind.

Termin für einfache Auskunft?

Franz Frühwirth aus Gastern hat seine Erfahrungen mit dem Finanzamt Waldviertel in Corona-Zeiten niedergeschrieben und an die Redaktion gemailt. Man habe ihn dazu genötigt, für eine einfache Auskunft über eine Hotline einen Termin zu vereinbaren, woraufhin Frühwirth entnervt aufgegeben und sich stattdessen an einen Notar gewandt hat.

Dieser habe im Gegensatz zum Finanzamt „keine Angst vor dem Virus“ gehabt, merkt Frühwirth an.

Normalbetrieb seit 1. Juli

Die NÖN konfrontierte die Pressestelle des Finanzamts mit den Vorwürfen. Stefan Trittner, stellvertretender Sprecher des Bundesministeriums für Finanzen, stellt klar, dass seit 1. Juli Normalbetrieb in den Finanzämtern herrsche. Prinzipiell könne man auch ohne Termin zu einem Beratungsgespräch kommen, doch um Wartezeiten und eine Ansammlung von zu vielen Personen im Amt zu vermeiden, sei es sinnvoller, einen Termin zu vereinbaren. Für das bloße Abholen oder Aufgeben von Formularen brauche man hingegen keinen Termin.

„Kompetente Mitarbeiter hinter Telefonnummern“

Generell seien laut Trittner viele Anliegen telefonisch zu erledigen, man lande auch nicht in einer Telefonvermittlung, wenn man die bundesweit einheitliche Nummer 050 233 233 wähle.

Für die Terminvergabe wurde für jene Leute, die dies nicht online erledigen wollen, eine eigene Telefonnummer (050 233 700) eingerichtet. „Hinter diesen Telefonnummern verbirgt sich keine Vermittlung, sondern dahinter stehen äußerst kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter. Dadurch können fast alle Gespräche sofort und ohne Weiterverbinden erledigt werden. Wenn es aber aus welchem Grund auch immer notwendig ist, dass die Kundin oder der Kunde mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter vom zuständigen Finanzamt spricht, so wird zielgerichtet dorthin weiterverbunden“, stellt Trittner klar. Ein „Im-Kreis-schicken“ sollte daher nicht vorkommen.

Beschwerden werden ernst genommen

Das Feedback zum Terminsystem sei sehr gut. „Natürlich gibt es auch Fälle, in denen das Service nicht den Erwartungen entsprochen hat, aber dies sind tatsächlich Einzelfälle. Wir nehmen aber auch in diesen wenigen Fällen negatives Feedback sehr ernst“, räumt Trittner ein.