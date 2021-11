Arbeitsunfall: Hand verletzt

Schwere Verletzungen an der linken Hand zog sich ein 42-jähriger Arbeiter aus der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf zu, als er am 8. November im Auftrag einer in Drosendorf ansässigen Baufirma mit Abbrucharbeiten im Wohnbereich eines unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesens in Schlagles beschäftigt war.

Gegen 14 Uhr schlug der Mann mit einem 5-Kilo- Vorschlaghammer gegen eine abzureißende Zwischenwand. Dabei stürzte ein rund drei Quadratmeter großes Wandstück ein. Durch die ein stürzenden Mauerteile zog sich der Arbeiter die Verletzungen zu. Der Verletzte wurde nach erfolgter Erstversorgung ins Landesklinikum Horn eingeliefert.

Ein ebenfalls auf der Baustelle arbeitender 30-Jähriger konnte den Vorfall nicht beobachten, der er sich zum Unfallzeitpunkt in einem anderen Raum befunden hatte.

Das Arbeitsinspektorat wurde telefonisch über den Vorfall verständigt. Eine Besichtigung der Unfallstelle wurde vereinbart, Fremdverschulden kann jedoch ausgeschlossen werden.