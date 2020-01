In den Wahlkampf war Altschach mit einem klaren Ziel gestartet: Die absolute Mehrheit der ÖVP zurückzuerobern, um wieder "klare Verhältnisse zu schaffen". Sein Hauptkonkurrent Vizebürgermeister Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hatte genau das gegenteilige Ziel: Die absolute Mehrheit der ÖVP zu verhindern.

Archiv Gottfried Waldhäusl

Rückblick: Bei der Gemeinderatswahl 2015 verlor die ÖVP die lange gehaltene absolute Mehrheit, rutschte von 61 auf 47,6 Prozent ab. Waldhäusl holte in einem Erdrutsch-Sieg 23,7 Prozent (2010: 7,8 Prozent) für die FPÖ, die damit zur zweitstärksten Kraft in der Bezirkshauptstadt wurde. Das Wahlbündnis IG Waidhofen (Grüne und UBL) folgte am dritten Platz mit 15,9 Prozent, die SPÖ landete auf dem vierten Platz mit nur 12,8 Prozent.

Nun sieht es ähnlich aus. Mit 45,7 Prozent verfehlte die ÖVP erneut die absolute Mehrheit, die FPÖ blieb mit 23,4 Prozent (-0,3) praktisch unverändert.

Archiv Martin Litschauer

Der Gewinner dieser Wahl ist die IG Waidhofen, die im Wahlkampf einen kritischen Gegenpol zu den Plänen von Altschach setzte, indem sie sich klar gegen das umstrittene Siedlungsgebiet "Heimatsleitn" in der derzeitigen Form mit einer millionengroßen Finanzierungslücke, aber für die Innenstadtbelebung und den Kanalbau auch in den noch ausständigen Ortschaften aussprach. Die Wähler honorierten dies mit einem Stimmenzuwachs von 4,9 % auf 20,8 Prozent, womit die IG ihre Rolle als drittstärkste Kraft in der Stadt zementieren konnte.

Mau ist das Ergebnis für die SPÖ: Trotz einem neuen, jungen Spitzenkandidaten Patrik Neuwirth gelang es den Roten nicht, die 2015 verlorenen Stimmen und das mit ihnen ebenfalls verlorene Mandat (4 statt 5 Mandate) zurückzuerobern. Die Roten rutschen um 2,7 % auf 10,1 Prozent ab.

„Mit einem Team von 50 Prozent neuen Kandidaten auf den ersten zehn Listenplätzen aus dem Stand dieses Ergebnis zu erzielen, ist trotzdem gut. Wir sind nach wie vor klar die stärkste Kraft in der Stadt“, relativiert Altschach das Wahlergebnis für die ÖVP. Man werde mit allen Fraktionen reden, um Gemeinsamkeiten zu sondieren. „Daraus entscheiden wir dann, mit wem wir in Zukunft zusammenarbeiten werden“, kündigt Altschach an.

