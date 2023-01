Schule in Kautzen wird abgerissen

Die Bausubstanz der alten Volkschule in Kautzen war für eine Sanierung zu schlecht. Darum wurde deren Abbruch schon vor rund 15 Jahren unter dem vorigen Bürgermeister Erwin Hornek beschlossen. Heuer stehen die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung. Veranschlagt sind 150.000 Euro, wobei die genauen Kosten erst ermittelt und Kostenvoranschläge eingeholt werden müssen.

Diente 140 Jahre als Schule

Stolze 140 Jahre diente das Gebäude als Schule. Errichtet wurde es 1854 bis 1855 mit zwei Klassen. 1889 erfolgte eine bauliche Erweiterung auf eine fünfklassige Volksschule. Von 1926 bis 1959 war auch die Hauptschule in dem Gebäude untergebracht. Nach dem Auszug der Hauptschule an den jetzigen Standort verlegte man 1967 das Gemeindeamt in das Gebäude. Dieses war bis 1979 dort beheimatet. Von 1973 bis 1985 war dort auch der Standort für die Sonderschule. 1995 wurde der Schulbetrieb endgültig eingestellt, und die Volksschule übersiedelte ins neue Gebäude. 1996 wurden provisorisch drei Wohnungen eingebaut, diese waren jedoch nur wenige Jahre bewohnt.

Nachnutzung noch unklar

Die Nachnutzung für das Areal sei noch nicht entschieden. Es werde auf jeden Fall eine Umgestaltung geben, die auch die Verkehrssituation berücksichtige, erklärt Bürgermeister Manfred Wühl.

