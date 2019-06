Wohnwagen in Brand: Einsatz für Vitiser Feuerwehren .

Rauch quoll am Montagabend kurz nach 17.30 Uhr in Kleingloms (Gemeinde Vitis) aus einem in einem Hof abgestellten Wohnwagen. Aufgrund der Lange des Brandes und der damit verbundenen Gefahr des Übergreifens auf weitere Gebäude wurden die Feuerwehren Großrupprechts, Süßenbach, Hirschbach, Keinschönau und Vitis alarmiert.