Internationale Meisterkurse: Finale mit fulminantem Abschlusskonzert

Mit großer Begeisterung und Dankbarkeit nehmen die Dozenten und Teilnehmer der künstlerischen und musikalischen Sommerwoche jedes Jahr das Angebot der Schlossherren Helga und Richard Pils an, auf Schloss Raabs die internationalen Meisterkurse abzuhalten. In den Räumlichkeiten des Schlosses wird nicht nur gelehrt und gelernt, geübt und geprobt, sondern auch gegessen und geschlafen.

Am vergangenen Sonntag, dem vorletzten Tag der Musiksommer-Woche, begann das reichhaltige Programm um elf Uhr mit einer musikalischen Schlossführung, die – so Schlossherrin Helga Pils – die schönste war, die sie je erlebte. „Ich war zu Tränen gerührt“, beschreibt sie ihre Reaktion auf die nuancenreiche Darbietung der Musiker.

Musiktheater „Der Josa mit der Zauberfiedel“

Am Nachmittag boten vier Meisterkurs-Teilnehmer im Alter von 14 bis 16 Jahren im Rittersaal des Schloss das Musiktheater „Der Josa mit der Zauberfiedel“. Die Musik stammt von dem deutschen Komponisten Wilfried Hiller, die Textvorlage von Horst Eckert alias Janosch. Die jungen Akteure erzählten mit Musik und Worten die Geschichte von Josa, der viel zu klein und zu schwach ist, um Köhler zu werden wie sein Vater, was ihn sehr traurig stimmt. Als ihm ein Vogel eine Zauberfiedel schenkt, kann Josa die Zuhörer seiner Musik wachsen oder schrumpfen lassen, je nachdem, ob er ein bestimmtes Lied vorwärts oder rückwärts spielt. Mit Hilfe dieser Zauberfiedel lässt er eine Ameise so riesig wachsen, dass er auf ihr reiten kann, mit ihr will er nun zum Mond traben.

Das Musiktheater Der Josa mit der Zauberfiedel gestalteten Dominik Sartorius (Percussion), Felix Recke (Erzähler), Arina Kinzikieieva (Klavier) und Nicola Witzmann als Josa (Violine), rechts die Glasharfe aus gefüllten Trinkgläsern. Foto: Monika Freisel

Unterwegs erlebt er viele Abenteuer, hilft schwachen Lebewesen, indem er sie groß und stark werden lässt, und er schrumpft böse Menschen und Tiere auf die Größe einer Laus ein. Am Mond angekommen, lässt er auch ihn mit dem Spiel auf der Zauberfiedel regelmäßig größer oder kleiner werden. Begeisterten Applaus ernteten Felix Recke als dynamischer Erzähler, Josa-Darstellerin Nicola Witzmann, technisch versiert an der Violine, Arina Kinzikieieva, temperamentvoll am Klavier und Dominik Sartorius, vielseitig agierend an Percussionsinstrumenten wie großer Trommel, Pauke, Triangel, Marimbaphon und einer Glasharfe, die aus vielen mit Wasser gefüllten Trinkgläsern besteht. Im pantomimischen Vorspiel stellte Thelonious Pils, der fünfjährige Enkel der Schlossherren Helga und Richard Pils, den anfangs vor Verzweiflung weinenden Josa mit beachtlicher schauspielerischer Leistung dar.

Virtuosität beim Abschlusskonzert

Ebenfalls im Rittersaal fand am Abend das fulminante Abschlusskonzert der Meisterkurs-Woche statt. Ihre hohe Virtuosität bewiesen die Teilnehmer als Solisten, im Duo und im Thelonius-Quartett mit zwölf Werken von Edward Elgar, Johann Nepomuk Hummel, Henri Vieuxtemps, Joseph Bodin Boismortier, Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Johannes Brahms, Fritz Kreisler/Gaetani Pugnani, Robert Schumann, Richard Strauss, Alexander Borodin und Dmitri Schostakowitsch. Dozentin Marie Vigilante begleitete die jungen Künstler am Klavier. Den Ausklang des Konzerts gestalteten alle Dozenten und Schüler gemeinsam mit der hinreißend interpretierten Instrumentalversion von „Nothing Else Matters“. Langanhaltender Beifall und Jubelrufe aus dem Publikum.